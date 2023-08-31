Украинец Дмитриев имеет контакты с ГРУ, ФСБ, дочерью Путина и делает бизнес с Кремлем, — СМИ

Вся карьера Кирилла Дмитриева тесно связана с российскими спецслужбами. В частности, он имеет документы ГРУ, гражданство двух стран, два паспорта, знакомства в окружении президента Путина и зарабатывает почти 140 млн руб. в год.

Российский предприниматель Кирилл Дмитриев родился в Украине, но стал в РФ фигурой, приближенной к окружению президента России Владимира Путина. Расследователи выяснили, что успешным он стал благодаря дружбе с дочерью Путина. При этом имеет определенную особенность: кичится прямыми контактами с чиновниками. Об этом рассказало издание The Insider.

Расследователи назвали Дмитриева "решателем проблем Кремля" и рассказали о его жизненном пути. Начал он как гражданин Украины и друг Виктора Пинчука, олигарха и зятя президента Леонида Кучмы. Продолжил как человек с документами ГРУ и друг Екатерины Тихоновой, дочери президента РФ Владимира Путина.

Дмитриев: связи с ГРУ

Кирилл Дмитриев родился в Украине в 1975 году, говорится в расследовании. После обретения Украиной независимости, ему повезло впервые: в 14 лет попал в США по программе "Народной дипломатии". Далее удалось закончить три престижных учебных заведения (Fооthill College, Стэнфордский университет, Гарвардскую школу бизнеса) и поработать в двух известных компаниях — Goldman Sachs и McKinsey & Company.

В 2000 году мужчина поселился в Москве — ему в то время было 25 лет. Расследователи выяснили, что уже тогда он был каким-то образом связан с ГРУ. В частности, об этом свидетельствует офицерский документ с номером АМ 1198939, который он использовал, регистрируя авто. Удостоверения с похожими номерами имели сотрудники ГРУ и Академии Службы внешней разведки, пишет The Insider.

Документ Кирилла Дмитриева Фото: The Insider

Также есть вопросы к российскому паспорту Дмитриева — их у него два: первый имеет номер 462074****, второй — 451099****. Расследователи так и не получили объяснений относительно этой "диковинки".

Через 7 лет — в 2007 году — Дмитриев начал бизнес в Украине. По "стечению обстоятельств", он получил должность в компании Icon Private Equity, связанную с зятем Кучмы Виктором Пинчуком. Расследователи предположили, что тогда он якобы понял, как достигать успеха: "Дмитриев пришел к окончательному выводу, что главный залог успешного бизнеса — это административный ресурс".

Дмитриев — "решатель вопросов" Кремля

Следующая удача Дмитриева — женитьба на Наталье Поповой, близкой подруге дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой.

Наталья Попова Кирилл Дмитриев

Вскоре после женитьбы фигуранта познакомили с Сергеем Ивановым, главой Администрации президента и он вдруг стал главой Российского фонда прямых инвестиций. Параллельно имеет куратора — Андрея Чеботова, генерал-лейтенанта ФСБ. Со временем Дмитриев стал сотрудничать с новым главой Администрации президента Антоном Вайно.

Удачные знакомства, как утверждают расследователи, открыли для Дмитриева все кабинеты Кремля. Он часто демонстрировал свои близкие контакты. Например, мог во время переговоров позвонить кому-то из высокопоставленных чиновников, включить громкую связь и действовать именно так, как ему рекомендовал собеседник. The Insider услышал об этом от анонимного источника, который описывал ситуацию следующими словами: "После звонка удивленные партнеры не задавали лишних вопросов и были почти на все согласны".

Расследователи перечислили, чем фигурант занимался:

предоставлял дочери Путина свой самолет Gulfstream G650 для полетов в Мюнхен;

передавал инсайдерскую информацию Кириллу Шамалову (зятю Путина);

решал проблемы "крупного бизнеса, банков, арабских и китайских инвесторов";

помог освободить из российской тюрьмы американского предпринимателя Майкла Калви — его осудили за "шпионаж";

заседал в наблюдательных советах Газпромбанка, Ростелекома, Алросы, Транснефти, РЖД.

Также The Insider рассказали о доходах Дмитриева: в 2021 году он заработал около 138 млн руб. При этом имеет документы ГРУ, паспорт Украины, два паспорта РФ и входит в самые высокие кабинеты Кремля, отмечают расследователи. По умению решать вопросы он столь же влиятелен, как "ходоки в Кремль, которые имеют "доступ к телу" — Валентина Терешкова, Геннадий Хазанов, Владимир Винокур.

Отметим, Кирилл Дмитриев находится под санкциями из-за своей активной предпринимательской деятельности в России. Причем его наказали за бизнес в сфере, стратегически важной для правительства РФ. В частности, он упоминается в санкционных списках США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады. Зато его активности пока за пределами внимания ЕС, Швейцарии, Украины и Японии.

Напоминаем, 23 августа 2023 года разбился самолет Евгения Пригожина — 62-летнего гражданина РФ, который также был приближенным к Путину лицом. 30 августа его тайно похоронили в Санкт-Петербурге, а от расследования причин авиакатастрофы отстранили международных экспертов.

Еще одно приближенное к Путину лицо — глава Чечни Рамзан Кадыров: аналитики предполагают, что он может повторить судьбу Пригожина.