Видно со спутника: как выглядит место крушения самолета Пригожина (фото)

Самолет, принадлежащий основателю ЧВК "Вагнер", упал вблизи поселка Куженкино, что примерно в 300 километрах к северу от Москвы.

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В сети появились спутниковые снимки компании Planet Labs с места падения самолета, принадлежащего Евгению Пригожину, в Тверской области Российской Федерации. Соответствующий кадр опубликовало издание Sky News 24 августа.

Как отмечают журналисты, самолет упал неподалеку от поселка городского типа Куженкино, что примерно в 300 километрах к северу от Москвы.

На снимке можно разглядеть место крушения самолета, на борту которого было 10 человек, в том числе и сам Евгений Пригожин.

Вид со спутника на место крушения самолета Пригожина Фото: Planet Labs Inc.

В издании пишут со ссылкой на Росавиацию, что самолет, на борту которого предположительно находился Евгений Пригожин, направлялся из Москвы в Санкт-Петербург.

Маршрут самолета Embraer Legacy 600 Фото: Sky News

Спутниковое фото с места происшествия также опубликовало издание CNN. Как отмечают журналисты, судя по снимку Umbra Lab, фюзеляж самолета Пригожина был практически неповрежденным, когда самолет врезался в землю.

На фото видно, что большинство обломков находится на месте падения фюзеляжа на краю лесной лужайки, а более мелкие фрагменты самолета упали в других местах.

Обломки самолета Пригожина Фото: Umbra Lab

Падение самолета Пригожина: что известно

Напомним, 23 августа в Тверской области России упал самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший Евгению Пригожину. Все 10 человек, находившихся на борту, погибли.

По данным Росавиации, на борту самолета были Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Большинство пассажиров находились в базе проекта "Миротворец". Часть из них были наемниками ЧВК "Вагнер" и работали с фирмами Евгения Пригожина.

Высокопоставленный представитель западной разведки в комментарии СМИ подтвердил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в результате крушения самолета в Тверской области. Официальные лица США не давали публично оценку результатам происшествия.

При этом близкие к Кремлю лица допускают что Евгений Пригожин мог остаться в живых, отметив, что у основателя ЧВК "Вагнер" есть информаторы в различных структурах РФ.