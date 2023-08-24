Видно із супутника: який вигляд має місце падіння літака Пригожина (фото)

Літак, що належить засновнику ПВК "Вагнер", впав поблизу селища Куженкіно, що приблизно за 300 кілометрів на північ від Москви.

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У мережі з'явилися супутникові знімки компанії Planet Labs із місця падіння літака, що належить Євгену Пригожину, у Тверській області Російської Федерації. Відповідний кадр опублікувало видання Sky News 24 серпня.

Як зазначають журналісти, літак упав неподалік від селища міського типу Куженкіно, що приблизно за 300 кілометрів на північ від Москви.

На знімку можна розгледіти місце аварії літака, на борту якого було 10 осіб, зокрема й сам Євген Пригожин.

Вид із супутника на місце катастрофи літака Пригожина Фото: Planet Labs Inc.

У виданні пишуть із посиланням на Росавіацію, що літак, на борту якого, ймовірно, перебував Євген Пригожин, прямував із Москви до Санкт-Петербурга.

Маршрут літака Embraer Legacy 600 Фото: Sky News

Супутникове фото з місця події також опублікувало видання CNN. Як зазначають журналісти, судячи зі знімка Umbra Lab, фюзеляж літака Пригожина був практично неушкодженим, коли літак врізався в землю.

На фото видно, що більшість уламків знаходиться на місці падіння фюзеляжу на краю лісової галявини, а дрібніші фрагменти літака впали в інших місцях.

Уламки літака Пригожина Фото: Umbra Lab

Падіння літака Пригожина: що відомо

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області Росії впав літак Embraer Legacy 600, що належав Євгену Пригожину. Усі 10 осіб, які перебували на борту, загинули.

За даними Росавіації, на борту літака були Євген Пригожин, Дмитро Уткін і ще вісім осіб. Більшість пасажирів перебували в базі проєкту "Миротворець". Частина з них були найманцями ПВК "Вагнер" і працювали з фірмами Євгена Пригожина.

Високопоставлений представник західної розвідки в коментарі ЗМІ підтвердив, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин загинув унаслідок аварії літака у Тверській області. Офіційні особи США не давали публічно оцінку результатам події.

Водночас близькі до Кремля особи припускають, що Євген Пригожин міг залишитися в живих, зазначивши, що у засновника ПВК "Вагнер" є інформатори в різних структурах РФ.