"Ударов будет много": у Зеленского предупредили о новых атаках БПЛА на РФ (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал налет дронов на Псков, отметив, что со временем удары будут становиться все более эффективными.

Атаки беспилотных летательных аппаратов по территории Российский Федерации будут продолжиться и их будет много. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона 30 августа.

Михаил Подоляк отреагировал на ночную атаку БПЛА по аэродрому в российском Пскове. По его словам, из произошедшего можно сделать три вывода.

"Первое, ударов будет много. Второе, удары все более эффективны. Они четко понимают цели, которые ставят перед собой. И третье, эти удары в один момент вернут всю войну на территорию России", — сказал советник.

Михаил Подоляк об ударах БПЛА по РФ (10:22)

О ночном налете беспилотников на Псков Михаил Подоляк также высказался в социальной сети X (Twitter). Он отметил, что призывы избегать любых ударов по территории России "выглядят странно" и поощряют Кремль к продолжению агрессии.

По словам советника главы ОП, случай с крушением самолета Евгения Пригожина показал, что Владимир Путин ориентирован исключительно на эскалацию и не станет выполнять никаких соглашений.

"Итак, пока Путин остается президентом, война будет продолжаться. Втягивая Россию все глубже и глубже в пучину хаоса", — заключил Михаил Подоляк

Напомним, в ночь на 30 августа на территории Российской Федерации, в городе Псков, прозвучали взрывы в районе местного аэропорта. По словам местных жителей, в населенном пункте были слышны автоматные очереди.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что на аэродроме в Пскове были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. В сети сообщили о повреждениях стратегического бомбардировщика Ту-22, однако украинская разведка об этом не упоминала.

Также появились спутниковые снимки аэродрома в Пскове, на которых можно заметить поврежденные воздушные судна. На одном из кадров запечатлены два красных автомобиля, похожие на пожарные.