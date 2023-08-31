Неизвестный БпЛА атаковал Москву: в аэропортах задерживаются почти 60 рейсов (фото)

Местные жители пожаловались на громкие взрывы и дым в небе, который появился после инцидента. Власти российской столицы уверяют, что ПВО успешно уничтожила воздушную вражескую цель.

В Москве снова выдалось неспокойное утро. Неизвестный беспилотник заметили в Воскресенском районе, расположенном более чем в 100 км от столицы, и по нему работала ПВО. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе Московской области уничтожен беспилотник, который летел по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", — написал он.

Местные жители сообщили, что слышали громкие взрывы, а затем в небе появился дым.

Как сообщает российское СМИ Mash, после атаки беспилотника столичные аэропорты временно не принимают и не отправляют суда. 32 самолета задержали, еще четыре — отменили.

"Задержано уже 59 рейсов", — говорится в сообщении.

Напомним, что российским пилотам малой авиации стало сложнее летать вокруг Москвы из-за атак дронов, поскольку в регионе сейчас глушат сигнал GPS. У самолета, который летит на высотах около 500 метров пропадает навигация. Поэтому пилот не знает, куда он должен лететь.

Напомним, что 28 августа власти Москвы пожаловались на новую атаку БПЛА. Мэр российской столицы сообщил, что беспилотник уничтожили на подлете к Москве, и он упал в соседних Люберцах. Минобороны РФ традиционно обвинило Украину в "теракте".