Атака дронов на Псков: в ISW объяснили, почему в России не сработала ПВО

По мнению американских аналитиков, системы ПВО сейчас преимущественно защищают столичный регион РФ, поэтому россияне не были готовы к удару беспилотников по Псковской области.

В Российской Федерации, вероятно, сосредоточили противовоздушную оборону в Московской области, из-за чего большое количество дронов смогли беспрепятственно атаковать аэродром в Пскове. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 30 августа.

Как отмечают аналитики, Псков подвергся атаке большого количества беспилотников. При этом в городе не сработала система ПВО, в результате чего российским самолетам был нанесен ущерб. По данным российских блогеров, в атаке было задействовано более 20 БПЛА.

Авторы отчета указали на то, что в тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, в который не входит Псковская область. По его словам, по меньшей мере один дрон двигался в сторону столицы РФ.

Американские аналитики предположили, что россияне готовились к атаке на Москву или Московскую область, поэтому этот регион был лучше защищен.

"Российские силы, возможно, сосредоточили свою ПВО на прикрытии Москвы и каким-то образом не заметили необычно большое количество украинских дронов", — заключили в ISW.

Напомним, в ночь на 30 августа на территории Российской Федерации, в городе Псков, прозвучали взрывы в районе местного аэропорта.

Взрывы также прозвучали в Московской, Рязанской, Калужской, Орловской, Брянской и Псковской областях России. В то же время оккупанты заявили об атаке дронов по Севастопольской бухте.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на аэродроме в российском Пскове были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.