"Бомбардировка прошла успешно": ССО под Бахмутом уничтожили наблюдательный пункт РФ (видео)

В командовании отметили, что разведка оперативно доложила операторам Сил спецоперации о месторасположении позиций ВС РФ, после чего было принято решение о проведении операции с задействованием БПЛА.

Воины Сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов в районе Бахмута. Об этом сообщила пресс-служба формирования 31 августа.

Отмечается, что предварительно о расположении вражеских позиций бойцам доложила украинская разведка, после чего было принято решение приступать к работе.

"Операторы беспилотного комплекса зарядили беспилотник мощными снарядами и отправили по заданным координатам.Бомбардировка вражеского командно-наблюдательного пункта прошла успешно", — говорится в сообщении.

Бойцы ССО также поделились роликом, на котором можно увидеть весь процесс борьбы с российскими оккупантами.

Два снаряда попали точно в цель, что привело к уничтожению командно-наблюдательного пункта ВС РФ. После этого БПЛА вернулся обратно к ВСУ. Обошлось без потерь с украинской стороны, чего не скажешь о противнике.

К слову, несколько недель назад операторам ССО удалось уничтожить сразу четыре единицы техники ВС РФ. БПЛА и украинские военные показали эффективную работу и впоследствии произошло уничтожение ЗРК "Стрела-10", тягача с гаубицей и КАМАЗа.

"Все цели уничтожены. Идем дальше!" — сообщили в Силах специальных операций.

Напомним, 30 августа сообщалось, что дроны ВСУ уничтожили или повредили 24 российских самолета в РФ и Крыму. По данным журналистов, с начала большой войны Силы обороны вместе со спецслужбами провели по меньшей мере девять успешных атак. Уничтожались бомбардировщики, истребители и транспортники.