"Особый знак": командование раскрыло замысел с поднятием флага на левом берегу Херсонщины

По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, такая акция показывает украинцам и оккупантам, что левый берег – это Украина и мы не позволим захватчикам заниматься на этих территориях самоуправством.

Видео, где украинские военные поднимают национальный флаг на левом берегу Днепра, представляло собой преднамеренную операцию, проводимую силами обороны Украины. Это действие было направлено на передачу сообщения жителям территорий, оккупированных Россией, а также самим оккупантам. Об этом сказал пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода в среду, 30 августа.

Поднятие флага было запланировано как ответ на так называемые "выборы", которые Россия намеревалась провести на временно оккупированных территориях.

Такое действие служило символическим актом, который демонстрировал как украинским гражданам, так и оккупационные войскам, что левый берег Днепра остается частью Украины, и что украинцы не допустят произвола российских властей на этой территории.

"Это никакая не самодеятельность, а спланированная акция, которая содержала в себе особый посыл, особый знак для жителей временно оккупированных территорий, которые сейчас особенно страдают под притеснением оккупантов из-за их агонии накануне запланированных выборов, которые касатся "присоединения новых территорий" и "избрание" на их взгляд, легитимной власти", – сказала Гуменюк.

Кроме того, по словам представительницы Сил обороны, это была так называемая эстафета от бойцов, которые высадились на берегу временно оккупированного Крыма. Поднятие украинского флага – демонстрация того, что подконтрольных Украине берегов Черного моря становится больше, а берегов Днепра – шире.

"Поэтому мы решили таким образом поддержать местных и обозначить оккупантам направление их движения ", – добавила спикер.

Украинские военные смогли закрепиться на левом берегу Днепра, пишут аналитики DeepState. Появилась и видеозапись установления флага на этой все еще оккупированной части страны. Военные показали флагшток с трезубцем на территории дачного кооператива "Дорожник", а затем на ней уже реял флаг Украины.

Напомним, что знамя Украины установили неподалеку от Антоновского моста. Его видно оккупантам с высоты птичьего полета.