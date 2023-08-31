"Холодная война" в разгаре: в Британию прибудут истребители F-35A с ядерным оружием, — СМИ

Журналисты отмечают, что американскую авиацию разместят на базе "Лейкенхит" в графстве Саффолк. 54 истребителя F-35A должны будут заменить F-15, которые являются менее совершенными.

Соединенные Штаты Америки собираются перебросить на военную базу в Великобритании сразу 54 современных истребителя F-35A. Они способны переносить на себе ядерное оружие. Об этом говорится в материале The Daily Telegraph 30 августа.

По данным газеты, размещение начнется уже до конца этого года. Сразу две эскадрильи боевой авиации прибудут на арендованную ВВС США базу "Лейкенхит" в графстве Саффолк.

Истребители должны будут заменить на той же авиабазе самолеты F-15, которые также имеют возможность нести ядерное оружие, но являются менее совершенными. Источники называют решение "значительным".

Это решение было принято практически сразу после того, как в официальных документах Вашингтона предполагалось, что американское ядерное оружие может вернуться на британские земли.

Ожидается, что Конгресс США получил бюджетный запрос ВВС примерно на 50 миллионов долларов. Их потратят на строительство "гарантийного общежития" на авиабазе Лейкенхит. Термин гарантия часто используется для объектов, которые связаны с ядерным оружием.

В издании отдельно отмечают, что в Великобритании хранилось 110 ядерных бомб США до 2008 года. Когда уровень угрозы войны снизился до предельного уровня, было принято решение вывезти их оттуда. Сейчас напряжение снова растет.

"Потенциальное возвращение американского ядерного оружия на британскую землю было охарактеризовано экспертами как свидетельство того, что Запад вступил в новую холодную войну", — отмечается в материале журналистов.

Британская общественная организация "Кампания за ядерное разоружение" (Campaign for Nuclear Disarmament, CND) уже выступила против этого решения.

Напомним, 22 августа сообщалось, что Владимир Путин не применит ядерное оружие в Украине из-за позиции Китая и Индии. По словам экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, Россия все же может пойти на ядерную войну, но под чужим флагом. Это помогло бы якобы избежать полноценных последствий для Кремля, но даже такой сценарий маловероятен.