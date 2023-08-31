Трудности с ПВО: как РФ может защитить свою авиацию после атак БПЛА на авиабазы, — разведка

В британском Минобороны отметили, что ранее Россия рассредотачивала самолеты по авиабазам, чтобы уберечь их от атак БПЛА. Однако последние удары показали, что беспилотники имеют значительный радиус действия и могут достать до отдаленных объектов.

В свете массированной атаки дронов-камикадзе по аэродромам РФ 30 августа российская ПВО сталкивается с трудностями при их обнаружении и уничтожении. И если раньше военное командование в подобных ситуациях решало проблему путем рассредоточения самолетов по территории РФ, то теперь это будет сделать проблематично из-за большого радиуса действия БПЛА. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что Взрывы были зафиксированы в Москве, Брянске, Рязани, а также на Псковской авиабазе вблизи границы с Эстонией. В результате атаки на аэродром под Псковом, вероятно, были повреждены несколько российских военно-транспортных самолетов.

"В течение августа 2023 года Россия пережила 25 отдельных атак, которые почти наверняка были осуществлены дронами-камикадзе", — говорится в сообщении.

В Минобороны предположили, что многие беспилотники достигли своих целей — это означает, что российская ПВО сталкивается с трудностями при их обнаружении и уничтожении. Из-за этого российские военные, вероятно, пересматривают свою систему ПВО в районе между Украиной и Москвой, чтобы лучше противодействовать этим атакам.

"Вполне вероятно, что России придется рассмотреть вопрос о дополнительном оснащении системами ПВО аэродромов, которые, по ее мнению, подвержены риску атак БПЛА", — подытожили британцы.

Напомним, бывший руководитель финской разведки Пекка Товери заявил, что нападение беспилотников на аэродром в Пскове было наиболее успешной операцией за весь период российско-украинского конфликта. По его словам, Россия будет вынуждена инвестировать значительные средства в защиту аэродромов.