"Закрепляются на достигнутых рубежах": ВСУ наступают под Бахмутом и Мелитополем, – Генштаб

По данным командования, Силы обороны имели успех на направлении Новоданиловка – Новопрокоповка. Продвижение на нескольких участках фронта продолжается, а бойцы ВСУ из артиллерии наносят удары по позициям ВС РФ.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

"В направлении Новоданиловка – Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника", – сказал спикер.

От также отметил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

Кроме того, в утренней сводке Генерального штаба ВСУ было отмечено, что российские вооруженные силы проводили наступательные операции также в районах Клещиевки и Курдюмовки на направлении к Бахмуту. Однако эти действия также не принесли им значительных успехов. В результате вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

Бахмутское направление

Также в Генштабе написали, что на Лиманском направлении российские войска проводили неудачные атаки в районах Новоегоровки и Белогоровки. Также были совершены авиационные удары по Надии, Твердохлебово, Новоегоровке и Белогоровке в Луганской области, а также по Серебрянке и Спорному в Донецкой области. Кроме того, агрессор проводил минометные и артиллерийские обстрелы по Кременной в Луганской области и Кузьмино, Торскому, Лиману в Донецкой области.

Лиманское направление

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

"На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. На Запорожском противник вел безуспешные наступательные действия в районе Вербового", – отметили в Генштабе ВСУ.

Добавили, что украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Мелитопольское направление

Напомним, что немецкие журналисты сообщили, что армия Украины прорвала укрепления "линии Суровикина". Так, по словам военного аналитика Юлиана Репке, ВСУ продвинулись к селу Вербовое и на 2 км восточнее села Новопрокоповка в том же районе.

Также сообщалось, что 29 августа ВСУ ликвидировали три группы российских солдат подряд в районе Бахмута. Украинские военные спрятались вблизи железнодорожных путей, ожидая бойцов ВС РФ. Противники появлялись один за другим, когда бежать было уже поздно.