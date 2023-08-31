На фронте у Сил обороны замечены модернизированные бронемашины "Козак-2М1" (видео)

На бронемашине установлен неизвестный боевой модуль с дистанционным управлением. Он оснащен крупнокалиберным пулеметом КПВТ и мощной оптической системой с несколькими каналами наблюдения.

На вооружении украинских защитников была замечена модификация бронемашины "Козак-2М1" с дистанционным боевым модулем. На опубликованном 30 августа в соцсетях видео можно увидеть дистанционно управляемую пулеметную турель.

В комментарии к публикации сказано, что машина была создана для воздушно-десантных бригад и сил специальных операций.

"Вблизи линии фронта появилась совершенно новая украинская боевая бронированная колесная машина "Козак-2М1" с дистанционно управляемой пулеметной турелью. Даже в условиях войны Украина продолжает производить и совершенствовать собственные боевые машины", — написали авторы твита.

Обозреватели "Милитарного" уточнили, что на бронемашине установлен крупнокалиберный пулемет КПВТ калибра 14,5 мм. Сообщается, что такой пулемет является достаточно мощным оружием, так представляет угрозу не только для живой силы противника, но и для укреплений и отдельных видов бронетехники.

"Пули такого калибра могут пробить кирпичную кладку или броню большинства образцов легкобронированной техники, которую используют россияне", — отметили эксперты.

Цифровая камера наблюдения водителя на бронемашине "Козак-2М1". Источник: "Милитарный"

Они также рассказали, что пулеметная турель оснащена мощной оптической системой с несколькими каналами наблюдения, один из которых может быть тепловизионным. При этом цифровые средства наблюдения теперь есть не только у оператора модуля, но и у водителя бронемашины.

Обозреватели пояснили, что дистанционное управление турелью осуществляется с помощью пульта командира машины. Примечательно, что установленный на "Козак-2М1" боевой модуль не удалось сопоставить ни с одним серийным иностранным образцом.

Боевой модуль на модернизированном "Козак-2М1. Источник: "Милитарный"

Однако он практически идентичен модулю, который устанавливают на украинские БМП-1ЛБ. Как сообщили экспертам бойцы ВСУ, этот модуль имеет иностранное происхождение, но данные следует уточнить. Также было подмечено, что технологическую сложность установки модуля, работы скорее всего проводились на мощностях завода-изготовителя.

Ранее сообщалось, что в Украине начали производить прототипы бронемашины Inguar. Броневик разрабатывается по стандартам НАТО и может иметь две колесные формулы — 4х4 или 6х6.