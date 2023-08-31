"Трудно найти": ВС РФ под Бахмутом из-за поражений перешли к нестандартному минированию (видео)

По словам пресс-офицера 3 ОШБр Александра Бородина, украинские военные продолжают движение вперед, но иногда приходится делать большие паузы. Связано это с действиями противника.

Российские оккупанты начали применять новую тактику минирования на Бахмутском направлении. Бойцы Вооруженных сил Украины уже столкнулись с этой проблемой. Об этом рассказал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телеканала "Эспрессо" 31 августа.

По его словам, тактика ВС РФ является не совсем стандартной и связано это может быть с успехами украинской стороны на этом направлении.

"На южном фланге Бахмута продвижение движется, инициатива находится на нашей стороне. Но это не быстрое продвижение. Мы сейчас боремся с минированием, с новой тактикой россиян. Перед каждым штурмом надо брать перерыв. Враг сделал ставку на нестандартное минирование", — сообщает Александр Бородин.

Отдельно было отмечено, что для этого процесса под Бахмут также прибыли профессиональные саперы из Российской Федерации. Украинские саперы практически сразу поняли, что противник пытается запутать, ведь ВС РФ заложили мины не по уставу.

"Чувствуется, что на Бахмутское направление пригнали профессиональных саперов. Они закладывают мины так, чтобы их было трудно найти. На такое разминирование уходит гораздо больше времени. Потому что простую мину можно заложить как классическим методом , так и нестандартным", — добавил Александр Бородин.

Напомним, 31 августа отмечалось, что ССО под Бахмутом уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов. Разведка оперативно доложила операторам Сил спецоперации о месторасположении позиций ВС РФ, после чего было принято решение о проведении операции с задействованием БПЛА.