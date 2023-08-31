"Распространяют ложь": Данилов резко отреагировал на публикации западных СМИ о потерях ВСУ

Секретарь СНБО возмущен тем, что публикуется информация, которая не является правдивой и не соответствует реальному показателю личного состава.

Цифры потерь ВСУ, которые называют западные СМИ, преувеличены и недостоверны. Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Welt.

По его словам, украинская армия не настолько велика, чтобы вообще говорить о количестве потерь в 70 тысяч военных. Данилову непонятно, почему такую информацию распространяют западные журналисты.

"Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране", — сообщил он.

Секретарь СНБО возмущен тем, что публикуется информация, которая не является достоверной. Он отметил, насколько важно использовать правдивые источники, поскольку от этого многое зависит.

Мобилизация в Украине: комментарий Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что каждые два месяца реализуется новый утвержденный план по мобилизации, но военные обращаются к власти с просьбой ускорить темпы. По его словам, в ряды ВСУ "берут себе столько, сколько нужно". Он отметил, что пока нет необходимости для набора 300 тысяч человек в армию.

Напомним, 25 августа Данилов предупредил, что у России есть "план В" для войны в Украине. По его словам, Кремль для реализации своей стратегии может задействовать местных коллаборантов, которые выдают себя за "истинных украинцев". По его мнению, внутри Российской Федерации началась дестабилизация. Они осознали, что не смогут победить Украину военным путем, но при этом владеют планом В. Кремль все же намерен "пошатнуть" нашу страну.