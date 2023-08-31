"Цель поражена за 700 км": Зеленскому отчитались о новом украинском оружии

Президент Украины не озвучил детали, однако в ночь с 29 на 30 августа в Пскове "прилетело" по военному аэродрому.

Во время селекторального совещания Владимира Зеленского вместе с несколькими министерствами и военными было подтверждено применение украинского дальнобойного оружия. Об этом сообщается на официальной странице президента в телеграм-канале.

"Минстратегпром — о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров!" — написал Владимир Зеленский.

Также заслушали доклад главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного об оборонительных и наступательных действиях. Движение Сил обороны вперед не останавливается.

Украинский президент не стал уточнять, где состоялись испытания, и что стало целью. Однако в ночь с 29 на 30 августа в российском Пскове было уничтожено 2-4 самолета Ил-76 и еще несколько были повреждены. Расстояние от Украины до аэродрома "Кресты" составляет примерно такое же расстояние. Вероятно, именно российские Ил-76 и были целями для нового оружия.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов после удара по российским системам в оккупированном Крыму заявлял, что атака происходила новейшей украинской ракетой. Однако позже СМИ писали, что атака осуществлялась модернизированным РК "Нептун". Противокорабельную ракету переделали для ударов по наземным целям. Для этого изменили систему наведения, увеличили боевую часть и дальность до 400 км. В дальнейшем она будет иметь еще большую дальность.

Напомним, 31 августа в ГУР рассказали, как использовались уничтоженные в Пскове самолеты Ил-76.

В ночь на 30 августа на территории РФ, в городе Псков, прогремели взрывы в районе местного аэропорта. По словам местных жителей, в населенном пункте были слышны автоматные очереди.