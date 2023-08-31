"Посоветовал бы заткнуться": Кулеба призвал критиков контрнаступления приехать и помочь ВСУ

По словам главы МИД, украинские военные ежедневно рискуют своими жизнями, но все же освобождают новые территории, километр за километром.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил всем тем, кто критикует контрнаступление Вооруженных сил Украины уже сейчас. Он предложил им поменяться с бойцами местами. Об этом дипломат заявил на открытии неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в испанском Толедо 31 августа.

По его словам, у всех людей, которым хоть на мгновенье контрнаступление ВСУ показалось медленным или они его во всю критикуют, есть возможность попробовать показать свои силы самостоятельно.

"Критиковать медленный темп контрнаступления — равно плевку в лицо украинского солдата, который ежедневно жертвует своей жизнью, продвигаясь вперед и освобождая один километр украинской земли за другим", — заявил Дмитрий Кулеба.

Далее риторика была уже более резкой, ведь разговор пошел о темпе, с которым украинские защитники продвигаются на фронте и рискуют своей жизнью. Существует мнение, что они делают это якобы слишком медленно, но в МИД считают иначе.

"Я посоветовал бы всем критикам заткнуться, приехать в Украину и постараться самим освободить один квадратный сантиметр", — подытожил Дмитрий Кулеба.

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Напомним, 31 августа сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в восторге от контрнаступления ВСУ. Он считает, что ВСУ снова превосходят все ожидания, хотя еще в 2022 году многие эксперты не верили, что Украина сможет выстоять в войне с РФ и несколько дней.

24 августа глава ОП Андрей Ермак назвал факторы, мешающие быстрому контрнаступлению ВСУ. Ежедневно Силы обороны делают шаги вперед, даже если они маленькие. По словам главы ОП, невозможно предусмотреть на все 100% как будет развиваться ситуация дальше.