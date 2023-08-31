Российские Су-57 оснастили ракетами Р-37М: какую угрозу представляет вооружение, — СМИ

Даже среди российских экспертов оказались те, кто не в восторге от возможностей Р-37М. В частности, критики отмечают, что с дистанции свыше 250 км ракета способна поражать лишь самолеты радиолокационной разведки и дроны-разведчики, а истребители останутся неуязвимыми.

Воздушные силы РФ проводят операции в Украине с применением истребителей пятого поколения Су-57. Ожидается, что в будущем самолеты будут оснащены новыми ракетами большой дальности класса "воздух-воздух" Р-37М. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщили 30 августа обозреватели Bulgarian Military.

Авторы материала пишут, что по имеющимся у них данным, новая ракета будет поражать цель на дистанции до 300 км — дальность позволит атаковать цели, даже которые существенно защищены средствами ПВО.

"Ожидается, что в ближайшее время эффективность этого боеприпаса будет оценена в реальных боевых условиях", — говорится в публикации.

Пока конкретные детали не разглашаются, однако источники издания сообщили, что предметом обсуждения может стать новая модификация ракетного комплекса Р-37М, который будет использоваться как на Су-57, так и на МиГ-31БМ. Кроме того интеграция этой ракетной технологии не ограничивается только Су-57, ее предполагается внедрить и на Су-35.

Обозреватели отмечают, что разговоры о новых ракетах для Су-57 и других российских самолетов появились в последнее время на фоне известий о поставках Украине истребителей F-16.

"На фоне дискуссий о размещении этих истребителей в воздушном пространстве Украины очевидной полезность такого оружия для РФ становится все более очевидной", — отметили обозреватели.

Также сообщается, что комплекс Р-37М якобы может заставить Вашингтон пересмотреть свою позицию в отношении предоставления Украине боевой авиации.

Что известно о ракете Р-37М

Р-37М является усовершенствованной версией своей предшественницы — ракеты большой дальности Р-37, принятой на вооружение в 1989 году. Разработчики утверждают, что ракета способна уничтожать как высотные цели (до 25 км), так и маловысотные (всего до 15 м) с огромного расстояния — более 300 км.

Комплекс россияне позиционируют в качестве "длинной руки", поскольку такая дистанция поражения позволит даже уничтожать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (РДЛО) противника. Кроме того в российских источниках традиционно говорят о сверхзвуковых и даже гиперзвуковых возможностях ракеты — ее скорость якобы достигает 6 Махов (7350 км в час).

Испытания ракеты Р-37М

Ракета оснащена активной головкой самонаведения высокой чувствительности, которая может обнаруживать цели без необходимости постоянного "освещения" радаром истребителя. При этом если цель внезапно меняет курс, ракету можно корректировать с истребителя через радиоканал.

Недостатки Р-37М

Между тем даже в среде российских экспертов звучит критика в адрес Р-37М. Прежде всего отмечается, что данная ракета является не перспективной разработкой, а улучшенным вариантом старой Р-37. А значит кроме достоинств новой ракеты она унаследовала от предшественницы и недостатки.

Дело в том что характеристики Р-37 позволяют ей эффективно бороться лишь с воздушными оперативно-стратегическими средствами информационного обеспечения противника, в числе которых могут быть беспилотники RQ-4A/B "Global Hawk", MQ-4C, самолеты РТР RC-135V/W, радиолокационной разведки E-8C, или с истребителями с посредственными маневренными возможностями.

Проблема кроется в том, что несмотря на большую скорость Р-37М, конструктивный запас прочности ракеты позволяет ей реализовать собственную перегрузку лишь в 20—22 ед. При этом такой показатель может быть достигнут только в случае подлетной скорости в 1700 км в час и больше.

Следовательно, маневренный истребитель, летящий на малой или средней высоте будет практически неуязвим, если Р-37М будет запущена с дистанции свыше 250 км, так как двигающаяся по аэробаллистической траектории ракеты израсходует твердотопливный заряд двигателя еще в начале маршевого участка полета, что отразиться на ее маневренности.

Напомним, в РФ сообщили о модернизации истребителя Су-57, который был оснащен новейшими комплексами бортовых средств цифровой связи, позволяющими повысить качество передачи информации. Новый комплекс бортовой связи якобы обеспечивает повышенную защиту от помех и попыток прослушивания.