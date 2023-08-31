Выдуманная смерть Пригожина: польские эксперты оценили версию "гибели двойника" главы ЧВК

В информационном поле разгоняются разные версии о судьбе Пригожина, а российская публика это охотно воспринимает, поскольку любит верить в различного рода мифы.

На днях российский политолог Валерий Соловей в интервью британской Daily Mail заявил, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "жив, здоров и свободен" в неназванной стране. Кроме того слухи о том, что в авиакатастрофе погиб двойник Пригожина также появились в информационном поле. О том, настолько состоятельны могут быть разговоры о том, что Пригожин все же остался жив рассказали 30 августа польские обозреватели Defence 24.

Авторы публикации процитировали Валерия Соловья, который утверждал, что лидер "вагнеровцев" остался жив и теперь планирует отомстить тем, кто задумал на него покушение. Эксперты отметили, что эти слова попали на "благодатную почву в России".

"Россияне предполагают, что Пригожин, совершив поход на Москву, должен был быть готов к тому, что Кремль захочет от него избавиться, поэтому он не мог сесть в самолет. Кроме того, он имел репутацию политика, навязчиво следящего за своей безопасностью в путешествиях", — пишут обозреватели.

Также существует мнение, что куратор "вагенровцев" постоянно соблюдал меры безопасности, имел двойника и тасовал их перед вылетами, поэтому гибель в авиакатастрофе выглядит более чем странной.

О том, что Пригожин жив якобы говорят и командиры группировки "Вагнер". Также есть предположение, что он Пригожин до сих пор находится в Африке, а именно в Мали, поскольку "французское вторжение в Нигер под прикрытием ЭКОВАС" могло начаться утром 25 августа. Хотя по мнению Соловья его там вовсе не было.

А российская публика охотно воспринимает такую информацию, поскольку любит верить в мифы, подчеркнули обозреватели. По словам авторов материала миф о том, что Пригожин жив и ничего с ним не произошло, скорее всего, сохранится на долгие годы.

"Пригожин уже дважды пережил слухи о своей смерти. В 2019 году сообщалось, что он погиб в авиакатастрофе в Африке, а в 2022 году — что он умер в Луганской области", — говорится в материале.

По мнению экспертов, это только усугубляет спекуляции после последних событий.

Ранее сообщалось, что 29 августа куратора группировки "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прошла в закрытом формате, а на похоронах присутствовали ограниченный круг людей.