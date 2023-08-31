Беларусь получила новую партию российских ракет "Искандер-М", — Минобороны

Белорусский комбриг сообщил, что это очередной, но не последний эшелон, который доставил ОТРК из России в Беларусь.

На территорию Беларуси прибыл очередной комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Ракеты были предоставлены Россией на нужды белорусской армии, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

По словам заместителя командира бригады ВС Беларуси, это очередной и не последний эшелон с комплексами, предоставленными Российской Федерацией.

Военнослужащий в ходе репортажа подчеркнул, что особенностью комплекса является возможность оснащения ракет "специальной боевой частью", вероятно имея в виду ядерные боеголовки. Он добавил, что для того, чтобы использовать специальные боеголовки, белорусские военнослужащие проходили обучение в РФ.

"К полной самостоятельной эксплуатации первой партии поступившего на вооружение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" белорусские военнослужащие приступили в феврале этого года", — говорится в сообщении.

Также в белорусском Минобороны отметили, что расчеты ОТРК "Искандер-М" совершили марш в пункт постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что на территории Беларуси в Осиповичах были замечены укрытия, предназначенные для хранения ОТРК "Искандер". Всего наблюдатели из Federation of American Scientists насчитали четыре пусковые установки.

Обозреватели издания Defense Express сообщили, что Вооруженные силы РФ, вероятно, располагают двумя видами ракет ОТРК "Искандер". В материале было отмечено, что у России есть тип "Искандеров", которые можно запустить на расстояние до 1500 км.