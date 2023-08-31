В Украине погиб 22-летний доброволец из Великобритании (фото)

Гражданин Великобритании не имел военного опыта, воевал в составе группы международных добровольцев под названием "Темные ангелы".

Сэм Ньюи, 22-летний британский доброволец, погиб на войне в Украине. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Он воевал за Украину еще с начала полномасштабного вторжения российских войск. Доброволец погиб вчера, 30 августа, во время боевых действий в одной из восточных областей Украины.

Дэн, брат Сэма, подтвердил его гибель. Он, отдав ему дань уважения назвал "исключительным человеком и хорошим солдатом".

Мужчина отметил, что чувствует боль утраты. По его словам, все же он гордится своим братом.

"Сэм, который ранее не имел военного опыта, воевал в составе группы международных добровольцев под названием "Темные ангелы", — сообщил Дэн Ньюи.

Друг семьи Дэниел Берк ранее советовал Сэму учиться на медика, прежде чем он записаться в добровольческие подразделения, которые будут участвовать в войне против русских захватчиков в Украине. Он присоединился к Берку и его группе иностранных добровольцев "Темных Ангелов". Позже группа распалась, а Сэм, как информирует издание, отправился на восток, чтобы работать с военной разведкой ГУР Украины.

Кто такой Сэм Ньюи

Британец Сэм Ньюи изучал психологию в Бирмингемском университете. После вторжения российских захватчиков на территорию Украины, мужчина принял решение воевать против российских оккупантов. Решение он принял в 21 год.

Напомним, 1 мая в боях за Бахмут погиб 26-летний доброволец из США. Купер Эндрюс попал в засаду российских оккупантов, когда эвакуировал людей из Бахмута, сообщил журналист Джейк Ханрахан.

Также 8 июня в Херсоне погиб доброволец "Кабан", который руководил эвакуацией людей. Украинский защитник вывез около 120 человек из зоны катастрофы, которую вызвали россияне.