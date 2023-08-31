Беспилотники атаковали регионы России более 500 раз с начала вторжения в Украину, — росСМИ

По словам журналистов, в РФ 21 раз сообщали о значительных разрушениях в результате атак дронов, а также 4 раза говорили о погибших.

Начиная с 24 февраля 2022 года власти регионов Российской Федерации сообщали об атаках или появлении в небе бесплиотников 511 раз. Об этом сообщило российское издание "РБК".

По словам журналистов, впервые об атаке БПЛА сообщил 19 июня 2022 года губернатор Курской области Роман Старовойт. Затем власти различных областей сообщали о БПЛА в небе над Россией каждый месяц.

Сообщается, что в период с 21 мая по 25 июня 2023 года об атаках дронов сообщали каждый день. Новая волна каждодневных атак началась 6 августа и продолжается до сих пор.

В материале сказано, что о наличии разрушений или пострадавших упомянули в 110 заявлениях. Среди них:

82 раза сообщали о несерьезных разрушениях (повреждении фасадов, кровли, автомобилей и прочем);

21 раз сообщали о значительных разрушениях (уничтожение зданий, пожаров на военных аэродромах);

16 раз сообщили о пострадавших;

4 раза сообщали о погибших.

Напомним, что 31 августа сообщалось, что в РФ неизвестные беспилотники добрались до Москвы. Российское ПВО никак не отреагировало на дроны, которые свободно парили в 20 км от Кремля. Однако их все же заметили — временно закрыли московские аэропорты.

Также СМИ сообщали, что из-за ударов по аэродрому под Псковом в Кремле не знают, куда перебросить резерв. По словам военного аналитика Шона Белла, в районе Работино ВСУ создали предпосылки для крупного прорыва, и РФ понадобится спешно латать дыры в обороне. Но на фоне контрнаступления и атак дронов перед РФ дилемма.