Украина может потребовать экстрадировать военнообязанных, купивших справки ВВК (видео)

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, ответственность должны нести не только те, кто за деньги выдает фальшивые справки, но и сами мужчины, которые подлежат мобилизации.

Правоохранительные органы Украины, практически в любой стране мира, за исключением России, могут обратиться с запросом о выдаче военнообязанных граждан, которые незаконно, за взятку, покинули страну. Об этом 31 августа рассказал глава фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире национального телемарафона.

Комментируя масштабные проверки военно-врачебных комиссий, нардеп отметил, что закон предусматривает ответственность для обеих сторона, а не только для тех, кто злоупотреблял своим положением.

"Они купили справки и используя эти поддельные документы, выехали за границу. До них дотянутся у правоохранителей прям сейчас возможности нет. Но согласно УПК, у нас очень усилилось направление международно-правовой помощи", — отметил Арахамия.

По словам Арахамии, здесь важную роль сыграют правоохранительные органы, которые должны правильно оформить материалы согласно уголовно-процессуальным нормам, собрать доказательства и выдвинуть обвинения.

"Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность по законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", — пояснил Арахамия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский индицировал комплексную проверку всех ВВК. По его словам, будут искать справки, которые выписывались незаконно. А теми, кто на основе сфальсифицированных документов пересек границу, займутся правоохранители.

31 августа омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в течение трех недель завершатся проверки всех ВВК. На текущий момент проверено 833 комиссии, что составляет 70% от общего числа.