"Это смешно": генерал США раскритиковал призывы уступить Крым России "ради мира"

Бен Ходжес отметил, что он удивлен количеством людей, которые требуют от Украины территориальных уступок, якобы ради завершения войны,

Украина не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Крымский полуостров не будет деоккупирован. Об этом сказал бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в комментарии изданию Newsweek 31 августа.

"Я удивлен тем, как много людей бойко говорят: "Пусть они (россияне ред.) получат Крым ради мира", — заявил Ходжес.

Бывший американский военный отверг позицию сторонников территориальных уступок. По его мнению, Крым является "решающей территорией", без освобождения которой украинцы не будут в безопасности.

Кроме того, Бен Ходжес считает, что освобождение Крыма необходимо для дальнейшего восстановление украинской экономики. Он отметил, что пока РФ оккупирует Крым, она имеет больше возможностей атаковать порты Украины.

Генерал также задался вопросом о том, почему РФ "должна быть вознаграждена" территориальными уступками Украины.

"Можете ли вы себе представить, что вы говорите немцам отказаться от бывших восточногерманских государств ради мира? Или говорите США вернуть Аляску России ради мира? Это смешно, но по какой-то причине люди готовы сказать Украине, что они должны отказаться от Крыма", — сказал американский генерал.

Напомним, 23 июня Бен Ходжес прокомментировал контрнаступление ВСУ. Он отметил, что считает заявления о "провале" украинского наступления "полной чепухой".

Ранее, 24 апреля, Бен Ходжес очертил три этапа, посредством которых украинские силы могут деоккупировать Крым. По его оценкам, Киев не сможет обеспечить безопасность коммерческого судоходства в Черном море, пока не освободит полуостров.