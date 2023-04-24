Ловушка для россиян: генерал США рассказал, как Украина вернет Крым

По мнению экс-командующего силами США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, после потери Крыма в Кремле останется меньше энтузиастов, которые хотят цепляться за разрушенные города и села на востоке Украины, поскольку Донбасс нужен РФ исключительно как сухопутный коридор в Крым.

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Отставной генерал-лейтенант Бен Ходжес, который прежде командовал американскими войсками в Европе, очертил три этапа, посредством которых украинские силы могут деоккупировать Крым. Все должно начаться с ожидаемого весеннего контрнаступления Украины. Об этом сообщает Newsweek.

Командование ВСУ располагает идеально точными разведданными относительно российских войск на оккупированном полуострове.

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"Они знают географию, погодные условия, то, что у россиян есть там", — пояснил он.

По оценкам Бена Ходжеса, Киев не сможет обеспечить безопасность коммерческого судоходства в Черном море пока не освободит полуостров.

"Если россияне продолжат контролировать Крым, либо победив украинцев, либо путем какого-то мирного договора, Украина никогда не сможет восстановить свою экономику, потому что Крым блокирует доступ к Азовскому морю", — сказал он, добавив, что такие крупные порты, как Одесса и Николаев, которые находятся под надежным контролем Украины, все еще будут подвергаться угрозе из Крыма.

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"Во-первых, вы изолируете полуостров. Если взглянуть на карту, для россиян здесь все все больше выглядит как ловушка или тупик. Изолировать его можно, перекрыв вначале сухопутный коридор", — сказал Ходжес.

Сухопутный коридор, который тянется от российской границы в Ростове, через Донецк, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь и реку Днепр, стал наибольшим достижением российских войск за более чем год войны.

Коридор позволяет РФ обеспечивать снабжение Крымского полуострова, что до февраля 2022 года проходило исключительно через мост через Керченский пролив.

Наступление ВСУ от Запорожья и Херсона ставит под угрозу существование такого коридора.

"Я не знаю наверняка, но думаю, что это одна из самых важных целей украинского наступления. Перекрыть этот сухопутный мост, а после начнется второй этап", — отметил бывший командующий войсками США в Европе.

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Если ВСУ смогут выйти к границе Крыма, в зоне досягаемости окажется основная часть военных и инфраструктурных целей.

На полуострове имеется множество целей: аэродром Саки, база ВМФ в Севастополе и пр.

"Начинаете бомбить цели, чтобы сделать полуостров неподходящим для дислокации российских сил. Наносите удары по Севастополю — и Черноморскому флоту придется уходить, они не смогут находиться там под ударами высокоточного оружия по кораблям, гаваням, складам топлива, боеприпасов и пр. Это же касается авиабазы в городе Саки", — сказал Ходжес о втором этапе контрнаступления.

"У армии, которая зависит от многочисленной пехоты, должны быть штаб-квартиры и артиллерия. За счет точности можно выносить командные пункты, места хранения боеприпасов и транспортные хабы", — сказал он.

По его мнению, таким должен быть второй этап: сделать нахождение и плавание у берегов Крыма для российских войск опасным.

Ракеты ATACMS и дроны Gray Eagle

"Если бы у Украины были системы ATACMS, Черноморскому флоту РФ уже бы пришлось уйти. То же касается и аэродрома Саки и ряда других целей", — сказал он.

Ракеты ATACMS и дроны Gray Eagle могли бы "сделать разницу".

По его словам, Украине не передают эти системы потому, что администрация США, правительство Германии, Британии и Франции не на все 100% заинтересованы в победе Украины.

"Они, я думаю, беспокоятся, что это каким-то образом приведет к ядерной эскалации, или же к развалу Российской Федерации, и китайцы этого не хотят. Или, может быть, европейцы. Но суть в том, что они не пытаются сказать: мы хотим, чтобы Украина победила", — отметил аналитик.

Характеристики дрона Gray Eagle

Gray Eagle — американский разведывательно-ударный беспилотник, который выпускает компания General Atomics. Его

разработка стоила 1 млрд долларов, а цена дрона Gray Eagle — 8 млн долларов.

система развивает скорость до 250 км/ч;

продолжительность автономного полета составляет 30 часов; максимальная высота — 8850 метров.

Дрон Gray Eagle

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Сражения на полуострове, где отчасти болотистая местность, отчасти горы, будут сложными.

"Нужно идти туда и очищать, и захватывать его. Как это произойдет, я сейчас не вполне уверен. Это задача не из простых, это точно. Но, думаю, украинцы придумают, как это сделать", — сказал он.

Аналитик не считает, что ВСУ будут сносить Крымский мост в ближнесрочной перспективе.

"Думаю, его оставят, чтобы люди смогли уходить. Таким образом у них буквально будет мост, чтобы выйти оттуда, если они не заходят находиться под украинским контролем", — сказал Ходжес.

Когда-то его снесут, но не в ближайшее время, а после потери Крыма в Кремле останется меньше энтузиастов, которые хотят цепляться за разрушенный восток Украины, поскольку Донбасс нужен РФ исключительно как сухопутный коридор в Крым.

"Не думаю, что их заботит судьба этих небольших деревень в Донецкой и Луганской областях, даже несмотря на то, что они потеряли там тысячи своих солдат", — отметил аналитик.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне строят оборону в Крыму в четыре линии, свозят технику и личный состав.

Ранее сообщалось, что россияне бегут из Крыма перед контрнаступлением ВСУ, а на полуострове объявлен Желтый уровень опасности.