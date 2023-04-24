Пастка для росіян: генерал США розповів, як Україна поверне Крим

На думку екскомандувача силами США в Європі генерал-лейтенанта Бена Годжеса, після втрати Криму в Кремлі залишиться менше ентузіастів, які хочуть чіплятися за зруйновані міста й села на сході України, оскільки Донбас потрібен РФ виключно як сухопутний коридор до Криму.

Related video

Відставний генерал-лейтенант Бен Годжес, котрий раніше командував американськими військами в Європі, окреслив три етапи, за допомогою яких українські сили можуть деокупувати Крим. Усе має розпочатися з очікуваного весняного контрнаступу України. Про це повідомляє Newsweek.

Командування ЗСУ має у своєму розпорядженні ідеально точні розвіддані щодо російських військ на окупованому півострові.

Визволення Криму 2023: економічна вигода

"Вони знають географію, погодні умови, те, що росіяни мають там", — пояснив він.

За оцінками Бена Годжеса, Київ не зможе забезпечити безпеку комерційного судноплавства в Чорному морі, поки не звільнить півострів.

"Якщо росіяни продовжать контролювати Крим, або перемігши українців, або шляхом якогось мирного договору, Україна ніколи не зможе відновити свою економіку, тому що Крим блокує доступ до Азовського моря", — сказав він, додавши, що такі великі порти як Одеса та Миколаїв які перебувають під надійним контролем України, все ще будуть наражатися на загрозу з Криму.

Як Україна поверне Крим: ізоляція

Що може зробити Україна для мінімізації загрози з Криму?

"По-перше, ви ізолюєте півострів. Якщо поглянути на карту, для росіян тут усе більше видається як пастка або глухий кут. Ізолювати його можна, перекривши спочатку сухопутний коридор", — сказав Годжес.

Сухопутний коридор, що тягнеться від російського кордону в Ростові через Донецьк, Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь та річку Дніпро, став найбільшим досягненням російських військ за рік війни. Коридор дозволяє РФ забезпечувати постачання Кримського півострова, що до лютого 2022 року проходило виключно через міст через Керченську протоку.

Наступ ЗСУ від Запоріжжя та Херсона ставить під загрозу існування такого коридору.

"Я не знаю напевно, але думаю, що це одна з найважливіших цілей українського наступу. Перекрити цей сухопутний міст, а потім розпочнеться другий етап", — зазначив колишній командувач військ США в Європі.

Як Україна поверне Крим: удари по базах ВМФ РФ

Якщо ЗСУ зможуть вийти до кордону Криму, в зоні досяжності опиниться основна частина військових і інфраструктурних цілей.

На півострові є безліч цілей: аеродром "Саки", база ВМФ у Севастополі та ін.

"Починаєте бомбардувати цілі, щоб зробити півострів невідповідним для дислокації російських сил. Завдаєте удари по Севастополю — і Чорноморському флоту доведеться йти, вони не зможуть перебувати там під ударами високоточної зброї по кораблях, гаванях, складах палива, боєприпасів тощо. Це ж стосується авіабази в місті Саки", — сказав Годжес про другий етап контрнаступу.

"В армії, яка залежить від численної піхоти, мають бути штаб-квартири й артилерія. За рахунок точності можна виносити командні пункти, місця зберігання боєприпасів і транспортні хаби", — сказав він.

На його думку, таким має бути другий етап: зробити перебування та плавання біля берегів Криму для російських військ небезпечним.

Ракети ATACMS і дрони Gray Eagle

"Якби Україна мала системи ATACMS, Чорноморському флоту РФ уже довелося б піти. Те саме стосується й аеродрому "Саки" та низки інших цілей", — сказав він.

Ракети ATACMS і дрони Gray Eagle могли б "зробити різницю".

За його словами, Україні не передають ці системи тому, що адміністрація США, уряд Німеччини, Британії та Франції не на всі 100% зацікавлені в перемозі України.

"Вони, я думаю, турбуються, що це якось призведе до ядерної ескалації або ж до розвалу Російської Федерації, і китайці цього не хочуть. Або, можливо, європейці. Але суть у тому, що вони не намагаються сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла", — зазначив аналітик.

Характеристики дрона Gray Eagle

Gray Eagle — американський розвідувально-ударний безпілотник, який випускає компанія General Atomics:

його розробка коштувала 1 млрд доларів, а ціна дрона Gray Eagle — 8 млн доларів;

система розвиває швидкість до 250 км/год;

тривалість автономного польоту складає 30 годин;

максимальна висота — 8850 метрів.

Дрон Gray Eagle

Контрнаступ ЗСУ: Крим 2023

Бої на півострові, де частково болотиста місцевість, частково гори, будуть складними.

"Потрібно йти туди і очищати, і захоплювати його. Як це станеться, я зараз не цілком упевнений. Це завдання не з простих, це точно. Але, гадаю, українці придумають, як це зробити", — сказав він.

Аналітик не вважає, що ЗСУ зноситимуть Кримський міст у близькостроковій перспективі.

"Думаю, його залишать, щоб люди змогли йти. Так вони буквально матимуть міст, щоб евакуюватися, якщо вони не захотять перебувати під українським контролем", — сказав Годжес.

Колись його знесуть, але не найближчим часом. Після втрати Криму в Кремлі залишиться менше ентузіастів, які хочуть чіплятися за зруйнований схід України, оскільки Донбас потрібен РФ виключно як сухопутний коридор до Криму.

"Не думаю, що їх турбує доля цих невеликих сіл у Донецькій і Луганській областях, навіть попри те, що вони втратили там тисячі своїх солдатів", — зазначив аналітик.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни будують оборону в Криму в чотири лінії, звозять техніку й особовий склад.

Раніше повідомлялося, що росіяни тікають із Криму перед контрнаступом ЗСУ, а на півострові оголошено жовтий рівень небезпеки.