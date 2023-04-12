Жовтий рівень небезпеки: росіяни біжать із Криму перед контрнаступом ЗСУ, — Ташева

За оцінками представниці президента України в Криму, 500-800 тисяч росіян незаконно проживають на півострові і після деокупації можуть бути депортовані відповідно до міжнародних норм.

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Тисячі росіян тікають із Криму та залишають свою нерухомість на тлі побоювань українського контрнаступу. Про це заявила представниця президента України у Криму Таміла Ташева, повідомляє Newsweek.

За її словами, росіян, які влаштувалися на півострові, турбує перспектива того, що Україна спробує силою повернути Крим.

Жовтий рівень терористичної загрози в деяких частинах Криму оголосили ще у квітні 2022 року, через кілька тижнів після того, як РФ розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.

"Люди залишають свою нерухомість, щоб виїхати з півострова", — заявила вона, за оцінками, близько 500-800 тисяч росіян зараз незаконно проживають у Криму і можуть бути депортовані, відповідно до українського законодавства та міжнародного права, якщо Україна звільнить цю територію.

Пропозиція на ринку нерухомості перевищує попит. Росіяни виїжджають тисячами, хоча поки що не сотнями тисяч. Офіційних даних немає, але Ташева вказує на черги біля Кримського мосту та інші дані, зібрані з відкритих джерел, наприклад із соцмереж.

Минулого тижня секретар РНБО Олексій Данилов розповів про 12 етапів зі звільнення Криму. Передбачається, зокрема, руйнація Кримського мосту та видворення всіх громадян Росії, які опинилися на півострові після лютого 2014 року.

У свою чергу, керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявляє про готовність півострова до українського контрнаступу.

Нагадаємо, що окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ на Крим, а на нових супутникових знімках видно будівництво нових укріплень.

Раніше повідомлялося, що у Криму вирішили не проводити ходу "безсмертний полк". Незважаючи на відміну масових заходів, окупаційна влада пообіцяла не залишити ветеранів без уваги.