В ISW объяснили, почему Гиркин хочет баллотироваться в президенты РФ

Американские аналитики считают, что высказывания экс-сотрудника ФСБ в сторону Владимира Путина являются "бесполезными политическими маневрами", которые не несут прямой угрозы Кремлю.

Игорь Стрелков-Гиркин, вероятно, вновь раскритиковал президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы предотвратить раскол среди своих сторонников. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 31 августа.

Аналитики назвали "бесполезными политическими маневрами" слова Стрелкова-Гиркина о том, что он был бы лучшим президентов России, чем нынешний глава государства.

Авторы отчета отметили, что бывший "министр обороны "ДНР", который сейчас находится в заключении, повторил свои старые критические замечания в сторону Владимира Путина. Он вновь заявил, что президент РФ проявил себя неэффективным лидером воюющей страны.

"Теоретическая "кампания" Гиркина практически не окажет никакого влияния и не должна рассматриваться как прямая политическая угроза Кремлю", — считают в ISW.

В аналитическом институте также не воспринимают всерьез намерение Стрелкова-Гиркина баллотироваться в президенты. По мнению аналитиков, это заявление, вероятно, было попыткой привлечь внимание к своему заключению и сформировать политическое движение.

При этом в возглавляемом Стрелковым-Гиркиным "Клубе рассерженных патриотов" заявили, что президентские амбиции их лидера стали для них неожиданностью.

Что сказал Игорь Стрелков-Гиркин

Напомним, 31 августа в Telegram-канале Игоря Стрелкова-Гиркина появилась публикация с критикой в адрес президента России. Бывший "министр обороны "ДНР" написал, что будет лучшим главой государства, чем Владимир Путин.

Игорь Стрелков-Гиркин утверждает, что разбирается в военном деле лучше, чем нынешний президент и министр обороны РФ. Он обвинил Владимира Путина в излишней доверчивости, указав на то, что его "8 лет водили за нос".

В публикации также говорится, что в отличие от Владимира Путина, у Игоря Стрелкова-Гиркина нет друзей миллиардеров, которые вывозят деньги из России.