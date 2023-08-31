"8 лет водили за нос": Гиркин рассказал, чем он будет лучше Путина, если станет президентом РФ

По словам бывшего "министра обороны ДНР", президент РФ некомпетентен в военном деле и очень доверчив. Он скован некими обещаниями, а также чрезвычайно добр к руководителям силовых структур, которые его обманывают.

Related video

Бывший "министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков, который сейчас задержан и находится в СИЗО, заявил, что будет лучшим президентом РФ, чем Владимир Путин, если его изберут. Соответствующий пост опубликован в его Telegram.

По словам Гиркина, Путин некомпетентен в военном деле. То же самое касается и теперешнего министра обороны России Сергея Шойгу. Гиркин считает себя большим профессионалом в этой сфере.

"Я считаю себя более компетентным в военном деле, чем действующий президент, и совершенно точно, чем действующий министр обороны, поэтому мог бы выполнять обязанность верховного главнокомандующего как положено по Конституции РФ", — отметил Гиркин.

Кроме того, по его словам, Путин очень доверчив. Его 8 лет водили за нос различные политики, а вот сам Стрелков не доверяет никому.

"Наш президент чрезвычайно доверчивый человек, его 8 лет водили за нос вместе и по отдельности Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко и Зеленский", — заявил он.

По словам Гиркина, Путин якобы слишком добр к руководителям силовых структур, которые говорили ему, что армия готова к войне против Украины. Все они остались на своих местах, а Стрелков был бы к ним "не так добр".

Он также заявил, что у Путина много друзей миллиардеров, которые вывозят деньги из России. У Гиркина же таких друзей нет.

Бывший "министр обороны "ДНР" заявил, что Путин много чего наобещал, а потому скован некими обязательствами. В то же время Гиркин будет действовать якобы лишь на благо россиян и РФ. В отличие от главы Кремля, Стрелков не сможет править страной 20 лет, так как "не настолько спортивен и здоров".

Игорь Гиркин о себе и Путине Игорь Гиркин о себе и Путине

Напомним, что 24 августа Стрелков-Гиркин высказался о гибели Пригожина. Гиркин, помещенный в СИЗО, передал черед адвоката свою версию событий в Тверской области. Он считает, что к смерти Евгения Пригожина не причастны ни Владимир Путин, ни Украина.

Также 19 августа Стрелков пожаловался, что ему плохо в российской тюрьме. Гиркин страдает от жары и имеет плохой аппетит. Его жена возмущена отношением российских властей к боевику. По ее мнению, над ним "издеваются".