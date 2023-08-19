Слишком жарко: Стрелков пожаловался, что ему плохо в российской тюрьме

Гиркин страдает от жары и имеет плохой аппетит. Его жена возмущена отношением российских властей к боевику. По ее мнению, над ним "издеваются".

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Экс-сотрудник ФСБ РФ Игорь Гиркин-Стрелков передал письмо из московского СИЗО, где его почти месяц держат под арестом. В письме он рассказал об условиях пребывания в камере и объяснил жене, что нужно класть в передачи. Об этом рассказали в Telegram-канале "Свободу Игорю Стрелкову".

Жена Мирослава Регинская опубликовала фрагмент сообщения, полученного от мужа. Стрелков утверждает, что условия в СИЗО "относительно нормальные". Однако ему не нравятся две вещи. Во-первых, с перебоями работает кондиционер, поэтому "в камере жарковато". Во-вторых, холодильник забит продуктами, поэтому ему больше не нужно передавать продукты. Продукты он просто не успевает съедать — вероятно, у него по неизвестным причинам пропал аппетит.

Письмо от Стрелкова датировано 6 августа, указывает жена. Также показывает конверт. На нем указано, что по состоянию на указанную дату Гиркин все еще находился в СИЗО-2 на ул. Лефортовский вал.

Конверт от Стрелкова Фото: Скриншот из Telegram

Адвокат боевика из "ДНР" посетил его 18 августа, указала жена. Он сообщил, что подзащитный имеет проблемы со здоровьем: "обострились хронические болезни, отнимается рука, затрудненное дыхание".

Женщина не довольна ситуацией, которая сложилась для ее мужа в СИЗО в столице "русского мира". Описывая поведение власти, она даже использовала слова "возмутительно", "это издевательство" и "глубокий шок".

Отметим, Игоря Гиркина задержали российские правоохранительные органы 21 июля 2023 года. При этом ему предъявили обвинение по ст. 282.1 Уголовного кодекса РФ. Если его признают виновным, то могут посадить в тюрьму на срок до 12 лет.

Гиркин-Стрелков: детали биографии

Игорь Гиркин — российский военный, экс-полковник ФСБ РФ. В составе ВС РФ воевал в Приднестровье, Чечне, Боснии. В 2014 году принял участие в гибридной войне в Украине. Известно, что сначала он присоединился к аннексии Крыма. Затем появился в Донецкой области и оккупировал город Славянск. После этого принял участие в создании в Донецкой области фейковой республики "ДНР" — руководил "Армией Новороссии".

Во время российского вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года, в армию ему попасть не удалось — сначала его взяли в подразделение, но потом отстранили. Тогда мужчина посвятил себя записи видео, в которых комментировал действия ВС РФ и решения российского командования. Иногда в своих комментариях он критиковал эти действия. В июле 2023 года его задержали, посадили в СИЗО и не желают выпустить под домашний арест: боятся, что сбежит за границу.

Напоминаем, 18 августа в Москве в нескольких километрах от Лефортово произошло ЧП: беспилотник неизвестного происхождения атаковал здания "Москва-Сити", а местные власти закрыли аэропорт "Внуково".

Аналогичная ситуация произошла 30 июля: тогда мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что ПВО сбило все беспилотники, которые атаковали столицу РФ.