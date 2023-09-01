"Немного проще": у Зеленского рассказали о задачах ВСУ после прорыва обороны ВС РФ (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, украинские военные продолжат уничтожать противника не только на поле боя, но и на всей оккупированной территории. Дополнительно им нужно удерживать новые позиции.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что если ВСУ прорвали первую линию обороны российских оккупантов, то следующие могут посыпаться намного быстрее. Об этом он рассказал в комментарии "24 каналу" 31 августа.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли накануне отметил, что украинские военные достигли новых успехов в ходе своего контрнаступления, однако стоит помнить, что один эшелон российской обороны — не линия одного окопа.

Советник главы ОП отметил, что россияне сделали минные поля, глубина которых может превышать 5 километров.

"Эшелон обороны – это огромное количество инженерных конструкций, забетонированных стационарных точек огня и т.д. Также может быть на 15 километров. Вторые-третьи (эшелоны, — ред.) будут немного иначе. Они будут не столь фундаментальны, как первый. Это будет немного проще", — говорится в сообщении.

Также Михаил Подоляк раскрыл два варианта того, какие действия могут предпринимать ВСУ в ближайшее время. В первую очередь они должны будут не только вгрызться в оборону, но и уничтожать противника дальше в большом количестве.

Речь идет про удары по оккупированным городам Украины, где противник держит свои резервы как личного состава, так и оружия.

"Почему? Потому что Россия поймет две вещи: уничтожение большого количества живой силы по линиям обороны и уничтожение транспортной возможности подвоза дополнительных резервов и ресурсов", – добавил советник главы ОП.

Также нужно максимально уничтожать живую силу противника, которая расположена в первом эшелоне обороны, и это те самые две задачи, которые ВСУ успешно выполняют, подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 31 августа сообщалось, что Украина добивается прогресса на поле боя и повышает цену войны для РФ. Журналисты считают, что атаки БПЛА на Москву и другие российские регионы подрывают способность Путина обеспечивать безопасность своего государства.