Украина добивается прогресса на поле боя и повышает цену войны для РФ, — СМИ

По словам журналистов, Кремль сталкивается с усилением атак дронов на Москву и другие российские города. Это подрывает способность Путина обеспечивать безопасность своего государства.

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Украина добивается успехов в рамках контрнаступления ВСУ. Цена войны для России неуклонно повышается. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам журналистов, после нескольких недель ударов по укрепленным российским линиям фронта на оккупированных востоке и юге украинские силы смогли добиться значительных прорывов. Это открывает перспективы для более решительного и стремительного наступления.

Издание пишет, что украинские войска смогли прорвать первую линию укреплений на юго-востоке и стремятся расширить брешь в российской обороне. Это является частью заранее оговоренной стратегии. При этом, Кремль сталкивается с усилением атак дронов на Москву и другие российские города. Это подрывает способность Путина обеспечивать безопасность своего государства. Это может негативно сказаться на его рейтинге перед выборами в 2024 году.

Журналисты отметили, что Украину ждут еще много тяжелых боев. Так, войска РФ до сих пор хорошо окопаны. Однако закаленные в боях украинские войска будут использовать свое преимущество, предстоящие недели помогут определить, можно ли считать контрнаступление успешным.

Также напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал критиков контрнаступления приехать и помочь ВСУ. Он заявил, что украинские военные ежедневно рискуют своими жизнями, но все же освобождают новые территории, километр за километром.

Кроме того, сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в восторге от контрнаступления ВСУ. По его словам, еще в 2022 году многие эксперты не верили, что Украина сможет выстоять в войне с РФ и несколько дней. Теперь же ВСУ показывают свою эффективность и освобождают новые территории.