Мобилизация в Украине: могут ли сотрудники ТЦК проверять документы при вручении повестки

По словам юриста Татьяны Козян, представители военкоматов не имеют права ни проверять документы, ни проводить задержание кого-либо без участия правоохранительных органов.

На территории Украины действует продолжающаяся всеобщая мобилизация и режим военного положения. В этот период сотрудники компетентных органов могут остановить на улице мужчин призывного возраста с целью проверки документов и вручения повестки. Об этом рассказала юрист Татьяна Козян.

"Несмотря на то, что некоторые явления кажутся привычными и естественными, а многие не знают в деталях нормы действующего законодательства, важно понимать пределы компетенции каждого конкретного государственного органа. Проверка документов граждан относится к полномочиям органов Национальной полиции Украины", – отметила она.

Сообщается, что в соответствии с высказанными утверждениями, военным лицам не предоставляется право на проведение проверок документов или осуществление арестов. Если военные имеют подозрения относительно конкретного человека и его действий, им следует вызвать полицию и, при их присутствии, выполнять процедуры по получению объяснений от индивида или проверке документов. Отмечается, что даже представители Территориальных комиссий по вопросам чрезвычайного положения также не имеют права проводить самостоятельные проверки документов.

Когда полицейские осуществляют проверку документов, они тоже должны проводить такую деятельность в рамках закона и объяснить свои действия.

"Несмотря на то, что представители терцентров комплектования и социальной поддержки не имеют права на то, чтобы проверять на улицах документы, иногда подобные ситуации имеют место. Так что в таком случае следует попросить военных, чтобы, согласно нормам действующего законодательства, они вызвали полицию и совершали такие действия в ее присутствии", – добавила она.

Как объяснил эксперт, в прошлом вопрос проверки документов стал объектом множества вопросов среди людей, которые сталкивались с этой ситуацией. Министерство юстиции Украины даже официально разъяснило, что представители Территориальных комиссий по вопросам чрезвычайного положения не имеют права проводить проверку документов. Тем не менее, такая заинтересованность часто связана с другой важной темой – вручением повесток. На практике, действительно, может иметь место ситуация, когда проверка документов предшествует последующему вручению повестки.

"Вручать повестки на улице во время военного положения правомерно. Однако это должно происходить в сопровождении представителя полиции. Иначе представители ТЦК не могут требовать у гражданина его документов", – подытожила Татьяна Козян.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал, что такое "полная мобилизация". По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украине ввели всеобщую мобилизацию.

Ранее Фокус писал, кого могут призвать на военную службу уже в сентябре, и какие категории граждан могут отказаться от призыва на военную службу. Кроме этого, в Украине сузили перечень граждан, которые имеют право на отсрочку от призыва в армию.