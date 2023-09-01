"Пополнять утраченное не просто": в ГУР прокомментировали уничтожение "Панцирь-С1" и С-400 (видео)

Россия способна производить вооружение, но не так быстро, как бы хотела, поэтому каждая потеря современного вооружения для РФ — болезненна, говорят в украинской разведке.

Россия имеет способность производить вооружение, но быстро заменить утраченные современные системы противовоздушной обороны оккупантам сложно. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, потеря каждой единицы современного оружия для россиян болезненна и серьезна. У них есть устаревшие системы вооружения, но они не настолько эффективны.

"Производство вооружений у врага есть, но быстро и эффективно пополнять уничтоженное вооружение не так просто. И это касается всех видов, в том числе средств противовоздушной и противоракетной обороны. Особенно современных, таких, как Панцирь или С-400 Триумф", — пояснил Юсов.

Напомним, что в оккупированном Крыму во время взрывов в районе Оленевки российские захватчики потеряли ценную технику. Был уничтожен российский комплекс С-400. В разведке отмечают, что комплекс был заправлен ракетами, поэтому в результате взрыва было полностью уничтожено не только саму установку, но и установленные на ней ракеты и личный состав.

Ранее сообщалось, что 23 августа в оккупированной части Херсонской области Силам обороны удалось уничтожить три российских комплекса С-300. ЗПРК уже больше не могут использоваться ни как средство защиты позиций оккупантов на Херсонщине, ни как системы для наземных атак.