Не "Триумфом" единым: ВСУ уничтожили на Херсонщине еще три российских ЗРК С-300, — командование (видео)

Зенитно-ракетные комплексы уже больше не могут использоваться ни как средство защиты позиций оккупантов на Херсонщине, ни как системы для наземных атак.

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23 августа в оккупированной части Херсонской области Силам обороны удалось уничтожить три российских комплекса С-300. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила подробности в эфире телемарафона.

Она отметила, что российские захватчики имеют большое количество оружия, которое Силам обороны Украины придется уничтожать. По ее словам, и в дальнейшем будет происходить интенсивная ликвидация техники врага.

"Поэтому сезон хлопка продолжается", — сообщила она.

Гуменюк отметила, что уже длительное время назад было объявлено об ожиданиях курортного сезона, которого у россиян не будет. Гуменюк добавила, что пока еще рано подводить итоги, ведь впереди много работы.

При этом она отметила, что С-400 — это не единственная потеря в системе защиты врага за минувшие сутки. Комплексы С-300, которые были ликвидированы, уже сейчас больше не могут быть применены ни как средство защиты на Херсонщине, ни как средство атаки.

Взрывы в Крыму 23 и 24 августа

В Еленовке 23 августа прозвучало около семи взрывов. Позже в ГУР сообщили информацию об уничтожении комплекса С-400 "Триумф" в Крыму.

Также 24 августа состоялась высадка ГУР на полуострове. Местные жители слышали взрывы. Впоследствии украинская разведка подтвердила высадку. Известно, что на мысе Тарханкут возле Еленовки расположено село Маяк, в котором есть несколько военных объектов российских войск.

Также в Крыму был обстрелян кемпинг. Очевидцы видели две резиновые лодки недалеко от берега. В них было 10 неизвестных. Один из них стрелял по кемпингу, но якобы было одно попадание. Впоследствии группа исчезла.

Напомним, 24 августа руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ВСУ могут атаковать все части Крыма. Он призвал оккупантов, которые причастны к преступлениям, покинуть полуостров.