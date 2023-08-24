Не "Тріумфом" єдиним: ЗСУ знищили на Херсонщині ще три російські ЗРК С-300, – командування (відео)

Зенітно-ракетні комплекси вже більше не можуть використовуватися ані як засіб захисту позицій окупантів на Херсонщині, ані як системи для наземних атак.

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23 серпня в окупованій частині Херсонської області Силам оборони вдалося знищити три російські комплекси С-300. Речниця Сил оборони Півдня Наталію Гуменюк повідомила подробиці в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що російські загарбники мають велику кількість зброї, яку Силам оборони України доведеться нищити. З її слів, й надалі відбуватиметься інтенсивна ліквідація техніки ворога.

"Тому сезон бавовни триває", – повідомила вона.

Гуменюк зазначила, що вже тривалий час тому було оголошено щодо очікувань курортного сезону, якого у росіян не буде. Гуменюк додала, що наразі ще зарано підбивати підсумки, адже попереду багато роботи.

При цьому вона зауважила, що С-400 — це не єдина втрата в системі захисту ворога за минулу добу. Комплекси С-300, які були ліквідовані, вже зараз більше не можуть бути застосовані ані як засіб захисту на Херсонщині, ані як засіб атаки.

Вибухи в Криму 23 та 24 серпня

В Оленівці 23 серпня пролунало близько семи вибухів. Пізніше у ГУР повідомили інформацію щодо знищення комплексу С-400 "Тріумф" у Криму.

Також 24 серпня відбулася висадка ГУР на півострові. Місцеві мешканці чули вибухи. Згодом українська розвідка підтвердила висадку. Відомо, що на мисі Тарханкут біля Оленівки розташоване село Маяк, в якому є кілька військових об'єктів російських військ.

Також у Криму був обстріляний кемпінг. Очевидці бачили два гумові човни недалеко від берега. У них було 10 невідомих. Один із них стріляв по кемпінгу, але нібито було одне влучання. Згодом група зникла.

Нагадаємо, 24 серпня керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть атакувати всі частини Криму. Він закликав окупантів, які причетні до злочинів, залишити півострів.