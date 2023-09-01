Россияне отступают: ВСУ продвинулись вперед на Мелитопольском направлении (карты)

Украинские военные не останавливаются и занимают новые вершины на передовой. В это время противник продолжает атаковать прифронтовые города по всем направлениям.

ВС РФ вынуждены отступать с некоторых позиций из-за успешного продвижения Сил обороны Украины. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, цитирует Military Media Center 1 сентября.

По его словам, у бойцов Вооруженных сил Украины есть определенные успехи в направлении Новопрокоповки на южном направлении фронта. Наступательные операции Сил обороны на Мелитопольском направлении не прекращаются.

"В направлении Новоданиловка – Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника", — отметил Андрей Ковалев.

Украинские военные продолжают возвращать контроль над оккупированными территориями Фото: DeepStateMAP

Ситуация на фронте: сводка от Генштаба

На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе Казачьей Лопани, а также обстреляли из артиллерии более 20 населенных пунктов.

Украинские военные продолжают возвращать контроль над оккупированными территориями Фото: DeepStateMAP

На Купянском направлении также зафиксированы авиационные удары, а также артиллерийские и минометные обстрелы. Пострадали следующие населенные пункты: Боровая, Купянск, Кисловка.

Украинские военные продолжают возвращать контроль над оккупированными территориями Фото: DeepStateMAP

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия, но бойцы ВСУ не дали ему прорваться вперед.

Украинские военные продолжают возвращать контроль над оккупированными территориями Фото: DeepStateMAP

Бахмутское направление. Здесь от вражеских атак пострадало более 15 населенных пунктов, а также авиационные удары зафиксированы в районе Белой Горы и Нью-Йорка в Донецкой области.

Украинские военные продолжают возвращать контроль над оккупированными территориями Фото: DeepStateMAP

"На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Орловка, Первомайское Донецкой области", — продолжают в Генштабе.

Украинские военные продолжают возвращать контроль над оккупированными территориями Фото: DeepStateMAP

На Марьинском направлении противник продолжает безуспешные попытки взять новые населенные пункты под свой контроль, но Силы обороны сдерживают их наступление. В частности, безуспешные бои велись в районе Новомихайловки Донецкой области.

Украинские военные продолжают возвращать контроль над оккупированными территориями Фото: DeepStateMAP

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы со стороны российских оккупантов привели к тому, что в результате пострадали следующие населенные пункты: Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

Украинские военные продолжают возвращать контроль над оккупированными территориями Фото: DeepStateMAP

Активно проходят дни на Запорожском и Херсонском направлении, где противник практически постоянно осуществляет атаки. Более 30 населенных пунктов в обеих областях пострадали от авиационных ударов, а также артиллерийских и минометных обстрелов.

Украинские военные продолжают возвращать контроль над оккупированными территориями Фото: DeepStateMAP Украинские военные продолжают возвращать контроль над оккупированными территориями Фото: DeepStateMAP

Украинские военные при этом продолжают собственное контрнаступление и выгоняют противника с ранее занятых позиций.

"Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника", — продолжают в Генштабе.

Напомним, 1 сентября сообщалось, что после прорыва первой линии обороны ВС РФ, украинским военным предстоит еще много работы. Однако, продвижение может пойти намного быстрее, как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он считает, что самые сложные заграждения противник построил именно на первой линии, ведь у него на это было несколько месяцев подготовки.

31 августа сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в восторге от контрнаступления ВСУ. Он считает, что ВСУ снова превосходят все ожидания, хотя еще в 2022 году многие эксперты не верили, что Украина сможет выстоять в войне с РФ и несколько дней.