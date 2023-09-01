Успешная атака ВСУ: командование озвучило потери ВС РФ за сутки на Таврическом направлении
По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, Силами обороны за день было уничтожено 15 единиц военной техники противника, среди которой боевые бронированные машины, артсистемы, БПЛА и автомобильная техника.
За прошедшие сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали 45 оккупантов и уничтожили 15 единиц военной техники противника, а также ранили 135 россиян. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский
"В общем, за прошедшие сутки враг 14 раз атаковал наши позиции и совершил 632 обстрела, нанес 3 ракетных и 21 авиаудар. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1186 огневых задач", — заявил он.
Согласно информации бригадного генерала, за последние сутки потери врага увеличились на 181 человека. Это включает в себя уничтожение 45 оккупантов, ранение 135 человек, и одного взятие в плен.
Кроме того, Силами обороны уничтожено 15 единиц военной техники противника. Речь идет о 3 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БпЛА, 4 единицы автомобильной техники и 1 единицу специальной техники.
Также было уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 пункт управления врага.
Напомним, что немецкие журналисты сообщили, что армия Украины прорвала укрепления "линии Суровикина". Так, по словам военного аналитика Юлиана Репке, ВСУ продвинулись к селу Вербовое и на 2 км восточнее села Новопрокоповка в том же районе.
Также сообщалось, что 29 августа ВСУ ликвидировали три группы российских солдат подряд в районе Бахмута. Украинские военные спрятались вблизи железнодорожных путей, ожидая бойцов ВС РФ. Противники появлялись один за другим, когда бежать было уже поздно.