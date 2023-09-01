ВС РФ атаковали Кировоградскую и Винницкую области ракетами "Калибр": есть пострадавшие (фото)

По данным Воздушных сил, враг во время ночной атаки осуществил пуски двух крылатых ракет из акватории Черного моря. Один "Калибр" удалось уничтожить силам ПВО, другая — попала в частное предприятие.

Российские оккупанты 1 сентября во время утренней воздушной атаки нанесли ракетный удар по Кировоградщине и Винницкой области. Украинская противовоздушная оборона справилась с ракетой, которая летела по территории Кировоградской области. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Сергей Райкович.

"Доброе утро всей Украине. Во время утренней тревоги в небе над Кировоградщиной сбита крылатая ракета. Разрушений, погибших и травмированных нет. спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы", — написал он.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что ночью 1 сентября 2023 года враг нанес удар крылатыми ракетами "Калибр".

"Зафиксированы пуски двух ракет из акватории Черного моря (район Феодосии). Одну ракету удалось уничтожить, другая — попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество, частные авто, пострадавшим оказывается помощь", — говорится в сообщении.

Как сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, в результате ракетной атаки на Виннитчину есть трое пострадавших.

"Повреждено имущество, частные авто. К сожалению есть пострадавшие — трое гражданских, им оказывается вся необходимая помощь", — проинформировал он.

Напомним, что украинская и зарубежная пресса пестрят публикациями о том, что Украина адаптирует различные боеприпасы под свои нужды. Украинские ВВС переоборудовали некоторые из имеющихся ЗКР С-200 образца 60-х годов в средства наземного боя.

Ранее сообщалось, что ВСУ показали удар по складу БК и бронетехнике РФ под Алешками. Бойцы использовали ударные БпЛА, чтобы достать до позиций оккупантов на левобережье Херсонщины. В частности, удалось уничтожить российскую бронемашину неустановленного типа и попасть в опорные пункты противника.