Пентагон заказал для Украины ракеты Sidewinder: как их могут использовать ВСУ

Украинская армия может их интегрировать как на истребители Су-27 или МиГ-29, так и на наземные средства ПВО. В частности наработки делали поляки для советских МиГов.

В последнем пакете военной помощи Украине, Пентагон законтрактовал ракеты AIM-9M Sidewinder с тепловым наведением. Как их может использовать украинская армия объясняет The War Zone.

Сейчас подробностей о поставках не сообщают, будут ли ракеты использоваться для самолетов, или с земли. Также не разглашается количество ракет AIM-9M. Ранее такие же ракеты передавала Украине Канада в мае 2023 года. И пока нет открытых данных, как именно Украина их использует.

Среди вариантов называют истребители МиГ-29 и Су-27. Ракеты AIM-9M можно интегрировать на советские самолеты, считают авторы. Потому что они по своим характеристикам и возможностям похожи на авиаракеты Р-73.

AIM-9M стоит на вооружении с 1983 года. В случае польских МиГов, интеграцию AIM-9 даже готовили, но в версии Х. Проводилось технико-экономическое обоснование. Поэтому это потенциально может упростить задачу для украинских истребителей. Есть вероятность, что работа над интеграцией AIM-9 началась еще до поставки самолетов Украине.

Также не исключено, что AIM-9M будут использовать для наземных систем ПВО. В частности NASAMS может стрелять ракетами с инфракрасным самонаведением, но AIM-120. Поэтому неизвестно, смогут ли Sidewinder поражать цели с NASAMS.

Напомним, 26 мая Канада анонсировала поставки Украине ракет Sidewinder.

1 мая Воздушные силы впервые показали американские 127-мм ракеты Zuni для Су-25.