"Шойгу, Герасимов, а где ПВО?": Путин теряет репутацию после каждого взрыва в РФ, — ГУР (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, граждане РФ должны прочувствовать, что такое война. Каждый взрыв показывает, что российские регионы особо не защищены, ведь большинство систем ПВО перенесли на оккупированные территории Украины.

Взрывы на территории Российской Федерации уже совершенно никого не удивляют, однако они с каждым разом все больше губят репутацию президента Владимира Путина. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom 1 сентября.

По его словам, особо влияет на репутацию главы России "хлопки" на территории Москвы, ведь это столица, которая должна быть защищена.

"Каждый раз, когда так называемые хлопки или уже известное слово "бавовна" звучит на территории РФ или тем более в ее столице, возникают вопросы местного населения, тех же военкомов, даже пропагандистов. Мол, а что, собственно, происходит? Шойгу, Герасимов, а где ПВО? А ПВО, оказывается, на оккупированных территориях украинских, и занимается другими вещами", — говорится в сообщении.

К слову, представитель разведки отдельно отметил, что желание РФ перенести системы ПВО на оккупированные территории Украины оголило Москву и многие другие регионы. В связи с этим различные воздушные объекты способны туда долетать. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас участились.

Также Андрей Юсов убежден, что война должна вестись и на территории России, чтобы местное население понимало суть происходящего.

"Украина сегодня прямо говорит на весь мир — для того, чтобы освобождать свою территорию, предотвращать убийство мирного населения и потери среди украинских военных, прекратить удары по гражданской инфраструктуре, безусловно, боевые действия должны вестись не только на территории Украины, но и на территории государства-агрессора. И бизнес в России, жители РФ должны прекрасно понимать, и уже осознают каждый день все больше, что, напав на Украину, они навлекли войну в свой дом, и на себя также", — продолжили в ГУР МО.

Напомним, 1 сентября сообщалось, что в трех областях РФ прогремели взрывы, есть разрушения. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силам ПВО якобы удалось уничтожить воздушную цель, но из-за угрозы 40 рейсов в аэропортах пришлось задержать. В Курской области БПЛА повредил административное здание и жилой дом.