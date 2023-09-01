СБУ задержала агента-снайпера ФСБ, который готовил покушение на командование ВСУ (фото, видео)

В агентурную сеть ФСБ входило четверо участников, один из которых держал оружие и боеприпасы под кроватью 6-летней дочери. Агентом-снайпером оказался бывший военнослужащий, владеющий навыками стрельбы из винтовки "Винторез".

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента-снайпера ФСБ, который готовил покушение на командование Сил обороны в Запорожской области 9 мая этого года. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

Отметили, что он входил в состав агентурной сети ФСБ. Контрразведка СБУ задержала двух организаторов вражеской группы накануне того же дня. Кроме этого, был разоблачен еще один сообщник, который под кроватью своей 6-летней дочери держал оружие и боеприпасы.

"Сейчас украинская спецслужба разыскала четвертого участника агентурной сети ФСБ с позывным "Фантом". После серии задержаний его приспешников он "залег на дно" и таким образом пытался избежать наказания", — говорилось в сообщении.

В СБУ рассказали, что им оказался бывший военный из Запорожья. Он владел навыками стрельбы из снайперской винтовки бесшумной стрельбы "Винторез", которую производят на территории России и используют в подразделениях спецназа. По данным службы, фигурант должен был совершить покушение на командование боевых подразделений ВСУ, которые находятся на южном фронте.

После того, как СБУ задержала других участников агентурной сети, на "Фантома" вышел представитель ФСБ, который поставил ему новую задачу — скорректировать удар по фронтовым позициям ВСУ с применением тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Вражеский агент пытался получить разведданные, "втемную" используя своих знакомых из прифронтовых районов Запорожской области. Сотрудники СБУ задержали "Фантома" и предотвратили российский удар по позициям ВСУ.

Фото: СБУ

Во время обысков у фигуранта изъяли более полутысячи патронов различного калибра, в частности патроны 308 win для снайперской винтовки. Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 30 августа стало известно, что вОдессе СБУ задержала разведчика российской группировки "Призрак", он был участником террористической организации "ЛНР". Подозреваемый участвовал в боевых действиях в районе Бахмутской трассы.

28 августа СБУ задержала агента ВС РФ, которую дистанционно завербовали спецслужбы Российской Федерации после деоккупации Херсона. Она передавала врагу геолокации ВСУ.