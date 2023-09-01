ВС РФ в Луганской области останутся без еды: логистика не позволяет доставить продукты

По словам главы ОВА Артема Лысогора, ограничения введут уже в первых числах сентября. Коснутся они оккупированной части Сватовского района Луганской области.

Российским оккупантам в Луганской области командование не может довезти продукты питания. Связано это со значительным ухудшением логистики. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в своем Telegram-канале 1 сентября.

По его словам, изменения для противника введут уже с первых дней сентября. Фиксируется, что Сватовский район перестанут централизованно обеспечивать продовольствием, ведь продукты фактически невозможно доставить.

"Логистическое обеспечение личного состава оккупационных войск продолжает ухудшаться, о чем свидетельствует введение соответствующих ограничений отдельных воинских частей", — говорится в сообщении.

Российские оккупационные администрации Сватовского района отметили, что с сентября прекращается централизованное продовольственное обеспечение личного состава подразделений, дислоцированных на этой территории.

Отдельно Артем Лысогор заявил, что на оккупированных территориях противник также начинает проводить так называемые выборы. Это досрочное "голосование" за неделю до основного.

Проводят его в тех населенных пунктах, где противнику так и не удалось обустроить "избирательные участки" и не ознакомили местное население с "кандидатами".

"То есть, где угодно, по желанию организаторов. Будет продолжаться эта процедура почти неделю. Члены комиссий с ящиками будут ездить по адресам и искать желающих. Скольких захотят найти – таковой и окажется явка", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа сообщалось, что школьники на оккупированных территориях будут изучать "российскую историю", где вину за войну переложили на Украину. Больше всего захватчики уделяют внимание книгам по изучению "русской истории" в 11 классе.