Украинские военные уничтожили рекордное количество артиллерии РФ в августе (инфографика)
В течение всего лета украинская армия все больше и больше уничтожает артиллерии. В августе уничтожена 691 установка.
Силы обороны Украины уничтожили в августе 691 артиллерийскую установку. Об этом сообщает военный эксперт Александр Коваленко.
Украинские военные установили "абсолютный рекорд" по уничтожению российской артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы.
"Сложно было превзойти результативность отстрела за июнь и июль, но все же — да. Это в свою очередь сохраняет средний показатель потерь, которые больше возможностей ВПК (военно-промышленного комплекса, — Фокус) их компенсировать", — заявляет Коваленко.
Также он добавил, что август стал вторым за все месяцы полномасштабной войны по количеству уничтоженного автомобильного транспорта — 685 единиц. Больше было только в марте 2022 года, когда украинские защитники активно сжигали российский автомобильный транспорт. Тогда было уничтожено 865 машин.
Аналитик не исключает, что осенью акцент сместится на боевые бронированные машины и танки.
Напомним, 31 августа украинский FPV-дрон уничтожил российский танк Т-90. Стоимость машины примерно 3 млн долларов.
30 августа бойцы "Стального фронта" уничтожили дроном-камикадзе российский грузовик КамАЗ.