Помогал оккупантам с Кипра: россиянин незаконно вывозил из США компоненты для ракет РФ

Обвиняемого Артура Петрова арестовали за границей по запросу США. С февраля 2022 года он успел закупить через подставную компанию американских технологий на более 8,4 миллиона гривен.

На Кипре арестовали россиянина, который незаконно экспортировал в РФ микроэлектронику американского происхождения. Об этом говорится в публикации пресс-службы Управления юстиции США от 31 августа.

33-летний Артур Петров — гражданин России и Германии. Он проживал в стране-агрессоре и в Республике Кипр. Его обвиняют в нарушениях экспортного контроля, контрабанде, мошенничестве и "отмывании денег". По данным следствия, он участвовал в закупках американской электроники военного назначения.

"Петрова арестовали 26 августа в Республике Кипр по запросу США", — проинформировала пресс-служба.

По данным следствия, Петров вступил в сговор, чтобы доставлять российским оккупантам американские технологии во время полномасштабного вторжения на территорию Украины. Эти нелегально вывезенные компоненты были позже встроены во вражеские ракеты и БПЛА.

В Управлении юстиции объяснили, что контрабанда осуществлялась через подставные компании от американских дистрибьюторов и страны-посредники. Целью запутанных действий было скрыть конечное назначение поставок — Россию.

Петров — сотрудник российского поставщика электронных компонентов ООО "Электроком ВПК". Через производителей компания поставляет оружие и оборудование ВС РФ. Двое "помощников" обвиняемого — его коллеги из РФ. Втроем они руководили сетью нелегальных закупок на территории страны-агрессора и за рубежом.

"Технология, которую Петров и участники заговора приобрели во время сговора, имеет значительные военные применения и включает различные типы электронных компонентов, которые были найдены в российской военной технике на поле боя в Украине, например, в российских управляемых ракетах, беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы и связи", — сообщили в американском Управлении юстиции.

Как выяснили правоохранители, Петров закупал микроэлектронику через подставную кипрскую фирму Astrafteros Technokosmos LTD, которой сам и руководил.

"Микроэлектроника, которую Петров приобрел в рамках сговора, включает, среди прочего, микроконтроллеры и интегральные схемы, которые находятся в Торгово-контрольном списке Министерства торговли и не могут быть законно экспортированы или реэкспортированы в Россию без лицензии Министерства торговли", — подчеркнула пресс-служба.

Конечным пунктом назначения контрабанды был "Электроком" в Санкт-Петербурге. За время полномасштабной войны в Украине участники заговора успели туда отправить компонентов на более 225 тысяч долларов, то есть более 8,4 миллиона гривен.

Статьи, по которым предъявлено обвинение Петрову, предусматривают наказание в виде заключения на срок до 20 лет.

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