Украина приобрела 160 антидронных систем Slinger у Австралии: на что они способны (видео)

Комплекс оснащен 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом, а также тепловизионным прицелом и ночным видением.

Австралийская компания Electro Optic Systems показала, как украинский посол Василий Мирошниченко участвовал в демонстрационной стрельбе из комплекса Slinger Об этом сообщает Defence Blog.

Посол Украины в Австралии Мирошниченко лично руководил комплексом Slinger. Комплекс создан на основе 30-мм пушки M230LF и 7,62-мм пулемета MAG58. Мирошниченко поразил цель на расстояниях 500 и 1000 метров.

В компании-производителе Electro Optic Systems заявили, что они гордятся поддержкой украинской армии и народа Украины. Slinger устанавливается на пикапе GMC Denali. Система для борьбы с дронами оснащена тепловизионным и ночным прицелами. Также 30-мм пушка подходит для поражения транспортных средств и других воздушных целей по типу вертолетов. M230LF может вести огонь одиночными выстрелами в режиме 100 или 200 выстрелов в минуту.

"Мы уже подписали два контракта для Украины на 110 систем, которые будут оснащены М113 и еще 50 систем с компанией под названием "Практика", их интегрируют в БТР Bushmaster. Они составляют около 170 миллионов долларов, это значительный экспортный контракт", — заявил исполнительный вице-президент EOS Мэтт Джонс.

Также в ближайшее время 30-мм пушка получит боеприпасы с дистанционным подрывом. Джонс заявляет, что M230LF также устанавливается в ударные вертолеты Apache.

Напомним, 1 сентября СМИ писали, что ВСУ получат 50 ударных дронов Punisher, которые перекроют 45 тысяч километров фронта.

Также 1 сентября в ГУР показали неудачную попытку российских вертолетов и самолета сбить украинский беспилотник.