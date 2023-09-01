Заикались и путались: Сальдо "закосплеил" под учителя и устроил экзамен коллаборационистам (видео)

Сальдо решил до 1 сентября проверить, что знают коллаборационисты о вверенных им районах. Ставленники оккупантов отвечают заученной информацией и нервничают на камеру.

Глава оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо в честь 1 сентября решил устроить экзамен коллаборантам. Видео его разговора с "руководителями" районов выложили в телеграм-канале "Черная туфелька".

"Сальдо подтверждает, что ставленники оккупантов на Херсонщине — чужаки, и даже не знают о вверенных им территориях. Как думаете, сколько Сальдо проживет после такого унижения р*сни?", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах снято, как Сальдо как учитель на экзамене "допрашивает" двух так называемых руководителей районов.

Он спрашивает их о площади Херсонской области, сколько гектаров пахотных и непахотных земель, количество населения во вверенном им районе, названия населенных пунктов, историю своих районов и тому подобное.

Коллаборанты отчеканивают заученную информацию. Видно, что они нервничают из-за заданных вопросов и боятся сказать что-то не то.

Сам Сальдо ведет себя свысока.

Напомним, что так называемый заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября 22 года. Владимир Сальдо рассказал, что Стремоусов был многодетным отцом. У коллаборанта пятеро детей и вскоре должен был родиться шестой ребенок.

Также сообщалось, что в Херсонской области погиб коллаборационист Андрей Штепа. Коллаборант служил российским оккупантам путем продажи самогона и наркотиков, а также сдавал российским войскам украинских активистов.