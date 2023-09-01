"Удаление имперского ядра": РФ должна пройти через то, через что не прошла в 90-ые, — ОП

По словам Михаила Подоляка, РФ использует методику со времен СССР, однако усовершенствовав ее до современной версии. Кремль хочет самоутвердиться в войне против Украины и показать миру свое зло.

Советник главы Офиса президента Украины считает, что России пора перестать подрывать единство западных стран и смириться с поражением в Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.) 1 сентября.

По его словам, действия РФ против западного мира являются войной двух систем. Кремль регулярно использует уязвимость демократической системы для того, чтобы подорвать единство союзников.

"Это и инвестирование в поляризацию и раскол, и продвижение ультрарадикальных партий (независимо от идеологии), и использование травм, и разжигание пожаров для провоцирования политических кризисов", — говорится в сообщении.

Отдельно Михаил Подоляк отметил, что эти методы использовались еще во времена СССР, но их немного адаптировали к современным реалиям.

Если во время холодной войны была идеологическая борьба, а коммунистический блок пытался расколоть капиталистический с верой в войну всех против всех, то сейчас у Российской Федерации нет никакой цели. Они хотят лишь самоутвердиться и проявить всему миру свое зло.

"Нет никаких решений, кроме очевидного: зло должно быть остановлено, Путин должен проиграть, а Россия должна пройти через то, через что она не прошла в 1990-е годы. А именно: развенчание культа личности, покаяние за собственные преступления и обязательное удаление "имперского ядра", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 1 сентября сообщалось, что президент РФ Владимир Путин боится затяжной войны. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов убежден, что все "красные линии" уже давно были пройдены, а сама риторика внутри страны кардинально отличается от того, что говорят для Запада.