Послов РФ и Беларуси пригласили на вручение Нобелевской премии: реакция МИД Украины

Представитель ведомства Олег Николенко считает, что приглашение представителей Москвы и Минска на вручение премии Нобеля только усилит в Кремле ощущение безнаказанности и будет побуждать агрессора на новые преступления.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 1 сентября отреагировал на решение фонда Нобеля возобновить практику приглашения послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии. Он считает, что такое решение объясняется желанием напрямую доказывать свои ценности даже тем государствам, которые им противостоят, написал Николенко в Facebook.

Он считает, что доводить ценности гуманизма до России и Беларуси — сизифов труд. Эти усилия не приведут к результату.

"Вероятнее всего, что в тот день, когда российский посол будет сидеть в красивом костюме в Стокгольмском концерт холле российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах", — подчеркнул представитель МИД.

Как отметил Николенко, в Кремле соответствующий сигнал только усилит чувство безнаказанности и новые преступления. Он напомнил, что в 2022 году Фонд Нобеля продемонстрировал свое отношение на полномасштабное вторжение в Украину и не приглашал российских и белорусских послов на церемонию.

"И пока она (агрессия против Украины — ред.) продолжается, пока миллионы украинцев страдают от неспровоцированной войны, а российское руководство не наказано за свои преступления, мы призываем организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси", — подчеркнул Олег Николенко.

О Нобелевской премии

Нобелевская премия — одна из самых престижных международных премий. Ежегодно в начале октября в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) проходит Нобелевская неделя, в течение которой присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества. Сумма премии меняется в зависимости от доходов Фонда Нобеля.

В 1895 году он составил завещание, согласно которому доход от его капитала должен каждый год делиться на пять равных частей и распределяться в виде премий. Эти награды присуждаются с 1901 года. В 2023 году Нобелевская неделя пройдет со 2 по 9 октября.

Напомним, 31 августа, Дмитрий Кулеба призвал критиков контрнаступления приехать и помочь ВСУ. По словам главы МИД, украинские военные ежедневно рискуют своими жизнями, но все же освобождают новые территории, километр за километром.

Кроме того, сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в восторге от контрнаступления ВСУ. Он считает, что ВСУ снова превосходят все ожидания, хотя еще в 2022 году многие эксперты не верили, что Украина сможет выстоять в войне с РФ и несколько дней.