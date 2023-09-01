Не долетела 300 км: в РФ обнаружили обломки ракеты Х-101, которой били по Украине
ВС РФ потеряли ракету стоимостью 13 млн долл. — ее нашли в поле российские трактористы в 300 км от границ Украины.
В России обнаружили обломки крылатой ракеты Х-101/Х-555, которой пытались ударить по территории Украины. Впрочем ракета не долетела — упала в 300 км до линии фронта. Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.
В заметке указано, что местные жители нашли обломки ракеты посреди поля возле села Полтавка в Саратовской области. Выяснилось, что это остатки российской ракеты Х-101, которая оторвалась от самолета-ракетоносителя, не сработала и просто упала. Причем место падения — всего лишь в 8 км от села: ракету обнаружили трактористы.
Отмечается, что пуски Х-101 Россия обычно осуществляет над Каспийским морем. Одна из причин, почему их запускают из воздушного пространства над морем — возможные инциденты с падением старых ракет. В частности, некоторые ракеты бракованные и у них не запускается двигатель. Тогда они незаметно тонут в море. Однако, как видим, некоторые падают чуть ли не на головы россиян.
Полтавка — село в Саратовской области, в котором проживает около 300 человек. Расстояние до территории Украины — около 300 км, до Каспийского моря — около 700 км, до авиабазы ВС РФ в Энгельсе — около 200 км. Населенный пункт расположен на условной прямой линии от Энгельса до границы Украины.
Пока точно не известно, когда же именно произошло падение. Впрочем, можно оценить время по отчетам командования Воздушных сил. В частности, предыдущие атаки крылатыми ракетами Х-101 произошли 30 июня 2023 года (ПВО сбило все 28 ракет, которые добрались до Украины), 27 августа (сбито 4 ракеты различных типов), 15 августа (сбито 14 ракет различных типов).
Отметим, украинская разведка утверждает, что Россия и дальше имеет возможность выпускать новые ракеты для ударов по Украине. В частности, известно, что в течение месяца российские заводы производят 30 шт. Х-101 и 10-15 шт. "Калибров".
Х-101/Х-555 — крылатые ракеты длиной около 7,4 м, способные нести 960 кг взрывчатки, пролететь расстояние 5500 км и имеют скорость 720 км/ч. Ориентировочная стоимость — 13 млн долл./шт. Их запускают с самолетов Ту-95мс, которые вылетают, в частности, с военной базы в Энгельсе неподалеку от Каспийского моря.
Напоминаем, в ночь с 31 августа на 1 сентября состоялась очередная атака неизвестных беспилотников по территории РФ. В частности, их заметили в трех областях, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО обезвредило одно устройство прямо над столицей. Еще более масштабная атака состоялась 30-31 августа: тогда БПЛА ударили сразу по шести областям России. 31 августа дроны летали над юго-западным пригородом Москвы — ПВО, похоже, их совсем не заметило.