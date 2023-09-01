Не долетела 300 км: в РФ обнаружили обломки ракеты Х-101, которой били по Украине

ВС РФ потеряли ракету стоимостью 13 млн долл. — ее нашли в поле российские трактористы в 300 км от границ Украины.

В России обнаружили обломки крылатой ракеты Х-101/Х-555, которой пытались ударить по территории Украины. Впрочем ракета не долетела — упала в 300 км до линии фронта. Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.

В заметке указано, что местные жители нашли обломки ракеты посреди поля возле села Полтавка в Саратовской области. Выяснилось, что это остатки российской ракеты Х-101, которая оторвалась от самолета-ракетоносителя, не сработала и просто упала. Причем место падения — всего лишь в 8 км от села: ракету обнаружили трактористы.

Отмечается, что пуски Х-101 Россия обычно осуществляет над Каспийским морем. Одна из причин, почему их запускают из воздушного пространства над морем — возможные инциденты с падением старых ракет. В частности, некоторые ракеты бракованные и у них не запускается двигатель. Тогда они незаметно тонут в море. Однако, как видим, некоторые падают чуть ли не на головы россиян.

Полтавка — село в Саратовской области, в котором проживает около 300 человек. Расстояние до территории Украины — около 300 км, до Каспийского моря — около 700 км, до авиабазы ВС РФ в Энгельсе — около 200 км. Населенный пункт расположен на условной прямой линии от Энгельса до границы Украины.

Место, где обнаружили обломки ракеты Х-101 — Google maps Фото: Google maps

Пока точно не известно, когда же именно произошло падение. Впрочем, можно оценить время по отчетам командования Воздушных сил. В частности, предыдущие атаки крылатыми ракетами Х-101 произошли 30 июня 2023 года (ПВО сбило все 28 ракет, которые добрались до Украины), 27 августа (сбито 4 ракеты различных типов), 15 августа (сбито 14 ракет различных типов).

Отметим, украинская разведка утверждает, что Россия и дальше имеет возможность выпускать новые ракеты для ударов по Украине. В частности, известно, что в течение месяца российские заводы производят 30 шт. Х-101 и 10-15 шт. "Калибров".

Х-101/Х-555 — крылатые ракеты длиной около 7,4 м, способные нести 960 кг взрывчатки, пролететь расстояние 5500 км и имеют скорость 720 км/ч. Ориентировочная стоимость — 13 млн долл./шт. Их запускают с самолетов Ту-95мс, которые вылетают, в частности, с военной базы в Энгельсе неподалеку от Каспийского моря.

Напоминаем, в ночь с 31 августа на 1 сентября состоялась очередная атака неизвестных беспилотников по территории РФ. В частности, их заметили в трех областях, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО обезвредило одно устройство прямо над столицей. Еще более масштабная атака состоялась 30-31 августа: тогда БПЛА ударили сразу по шести областям России. 31 августа дроны летали над юго-западным пригородом Москвы — ПВО, похоже, их совсем не заметило.