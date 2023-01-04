До 50 ракет в месяц: в ГУР назвали количество производимых в РФ "Калибров" и Х-101

По словам Вадима Скибицкого, в РФ уровень запасов всех видов ракет уже ниже стратегического, поэтому боеприпасы сразу идут в войска.

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Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью для "РБК-Украина" рассказал, сколько крылатых ракет может производить Россия.

По его словам, для массированных обстрелов РФ использует высокоточные крылатые ракеты Х-101, Х-555 и "Калибр", а также в меньшей степени советские Х-22. В новогоднюю ночь также массово применялись дроны-камикадзе Shahed. По данным украинской разведки, в РФ осталось около 160 свободных ракет Х-22, которые не производятся. Также они нуждаются в ремонте и обслуживании.

На вопрос журналиста, сколько РФ может производить ракет "Калибр" и Х-101 в месяц Вадим Скибицкий заявил, что в общей сложности до 50 боеприпасов.

"По нашим оценкам, они сейчас могут производить приблизительно 30 единиц Х-101 в месяц. Если говорить о "Калибрах", то мы считаем 15-20 штук в месяц", — рассказал представитель украинской разведки.

Также он добавил, что РФ использует больше ракет Х-101 и Х-555, чем "Калибры". Это связано с запасами ракет. "Калибров" у них около 60 и производят их немного. Поэтому боеприпасы сразу с производства идут в армию. Также в РФ уровень запасов всех видов ракет уже ниже стратегических запасов.

Напомним, 1 января Вадим Скибицкий заявил, что в РФ заканчиваются баллистические и крылатые ракеты. Их хватит еще на 2-3 массированных удара.

30 декабря компания YASNO сообщила, что за год ВС РФ атаковали объекты энергетики Украины 164 раза. В общей сложности силами ПВО было сбито более 450 ракет.